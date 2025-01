Dywan z banknotów. Naczelny psychiatra armii zatrzymany

Kijowski sąd aresztował na dwa miesiące naczelnego psychiatrę sił zbrojnych Ukrainy podejrzanego o nielegalne wzbogacenie się na kwotę ponad miliona dolarów. W trakcie przeszukania mężczyzna doznał udaru mózgu. Do sądu został przewieziony karetką, był podłączony pod kroplówkę - podał portal telewizji 1+1, powołując się na jego obrońcę.

Naczelny psychiatra armia ukraińskiej Ołeh Druź stanął przed kijowskim sądem we wtorek. Mężczyzna został aresztowany na dwa miesiące z możliwością wniesienia kaucji w wysokości 49 milionów hrywien (4,7 mln zł).

Wołodymyr Kłoczkow, obrońca psychiatry, mówił dziennikarzom, że zatrzymanie jego klienta było "nielegalne". Adwokat twierdził, że Druź przebywał na oddziale intensywnej terapii, bo podczas przeszukania miał doznać udaru mózgu i przewieziono go najpierw do szpitala. Następnie jednak psychiatra trafił do sądu - również w karetce - relacjonowali oczekujący w tym miejscu dziennikarze.