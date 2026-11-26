Świat Łukaszenka z ofertą dla Zełenskiego. Taką dostał odpowiedź Oprac. Maciej Wacławik |

Zełenski: Europa musi mieć swoje miejsce przy stole negocjacyjnym, jeżeli mowa o jej przyszłości Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/PAVEL BEDNYAKOV

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Łukaszenka powiedział, że w podróży do Moskwy mógłby być gwarantem bezpieczeństwa Zełenskiego. - Moglibyśmy z Wołodią wsiąść do samolotu i polecieć do Moskwy. Ja, jako gwarant bezpieczeństwa, mógłbym wsiąść z nim i polecieć do Moskwy, porozmawiać - zaproponował w wywiadzie dla francuskiego tygodnika "Le Point", który został opublikowany we wtorek.

Jednocześnie białoruski przywódca wyraził przypuszczenie, że ukraiński prezydent nie skorzysta z jego oferty. - Jeśli się nie zgodzi, niech walczy. Niech sam rusza na front z karabinem i walczy. Wojna trwa. Trzeba ją przerwać. A moglibyśmy dojść do porozumienia - dodał.

Zełenski ma propozycję dla Łukaszenki

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w odpowiedzi na ofertę białoruskiego dyktatora zaproponował, by Łukaszenka raczej zabrał ze sobą Władimira Putina i razem z nim przyleciał do Kijowa.

- Niech Łukaszenka weźmie Putina i razem z nim przyleci do Kijowa. My też zagwarantujemy im bezpieczne przyjęcie, przecież chodzi o negocjacje [w sprawie zakończenia rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie - red.] - powiedział ukraiński prezydent we wtorek podczas konferencji prasowej po rozmowach w obwodzie zakarpackim z premierem Węgier Peterem Magyarem.

Zełenski uznał, że propozycja Łukaszenki, by lecieć do Moskwy, jest niepoważna. - Jesteśmy w stanie wojny. Nie możemy się spotkać w Moskwie, nie możemy się spotkać w Kijowie. Wszyscy doskonale to rozumiemy. Kiedy ktoś tak mówi, to po prostu niepoważna rozmowa - zaznaczył, cytowany przez media.

Zełenski: walizką jestem?

Ukraiński przywódca z ironią zareagował na propozycję wspólnego lotu z Łukaszenką. Swoje stanowisko w tej sprawie wyraził w rozmowie z kanałem "Novyny.LIVE". - On proponuje, że mnie zabierze. A ja co, walizką jestem, torbą czy czym? Zabrać mnie do samolotu i polecieć [...] do Moskwy, tylko po co? - powiedział. - Ludzie po prostu zaśmiecają przestrzeń informacyjną kompletnie niedorzecznymi, niekonstruktywnymi propozycjami, które z całą pewnością nie doprowadzą do zakończenia wojny - dodał.

red. AZ