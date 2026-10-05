Świat Most w Kijowie trafiony dronem. Nagranie

Rosyjski dron uderzył w Północny w Kijowie Źródło wideo: X/MARIA_AVDV Źródło zdj. gł.: X/Maria_AVDV

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do ataku doszło w niedzielę rano. Na nagraniu widać, jak nadlatujący dron uderza w jezdnię pomiędzy jadącymi samochodami. W powietrze wzbija się kula ognia. W wyniku ataku dwie osoby zostały ranne. Nikt nie zginął.

Most Północny w Kijowie jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Do ataku doszło kilka godzin po tym, jak pociągiem do Kijowa przyjechał kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

Ataki na mosty w Kijowie

To kolejny raz, gdy Rosjanie za cel obierają mosty w ukraińskiej stolicy. Do poprzedniego ataku na Most Północny doszło w sobotę rano. Uszkodzona została wtedy nawierzchnia i trolejbusowa sieć trakcyjna - przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko.

Z kolei w piątek zaatakowany został Most Południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra. Atak ten zmusił władze do zamknięcia ruchu w obu kierunkach oraz ograniczenia ruchu na Moście Patona oraz na Moście Metro. Most Południowy trafiony został rosyjskim dronem również w czwartek.