Most w Kijowie trafiony dronem. Nagranie
Do ataku doszło w niedzielę rano. Na nagraniu widać, jak nadlatujący dron uderza w jezdnię pomiędzy jadącymi samochodami. W powietrze wzbija się kula ognia. W wyniku ataku dwie osoby zostały ranne. Nikt nie zginął.
Most Północny w Kijowie jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Do ataku doszło kilka godzin po tym, jak pociągiem do Kijowa przyjechał kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
Ataki na mosty w Kijowie
To kolejny raz, gdy Rosjanie za cel obierają mosty w ukraińskiej stolicy. Do poprzedniego ataku na Most Północny doszło w sobotę rano. Uszkodzona została wtedy nawierzchnia i trolejbusowa sieć trakcyjna - przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko.
Z kolei w piątek zaatakowany został Most Południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra. Atak ten zmusił władze do zamknięcia ruchu w obu kierunkach oraz ograniczenia ruchu na Moście Patona oraz na Moście Metro. Most Południowy trafiony został rosyjskim dronem również w czwartek.