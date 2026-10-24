Ukraina informuje o uderzeniu w rosyjski zakład. "Rozległy pożar i gęste słupy czarnego dymu"
"Nad ranem w serwisach społecznościowych zaczęły pojawiać się nagrania pożaru zakładu w Togliatti, na których widać rozległy pożar i gęste słupy czarnego dymu. W obwodzie samarskim nad ranem ogłoszono zagrożenie atakiem dronów, a miejscowe lotnisko wstrzymało działalność" - napisał portal RBK-Ukraina.
Celem ataku był kombinat Togliattikauczuk, który produkuje kauczuk syntetyczny, surowce chemiczne oraz dodatki do benzyny.
Znaczenie rosyjskiego zakładu dla armii
Ukraiński serwis wyjaśnił, że kombinat w Togliatti ma ważne znaczenie dla przemysłu cywilnego, jednak jego produkty mogą być również wykorzystywane w łańcuchach produkcyjnych rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.
Wytwarzane przez zakład kauczuki syntetyczne są stosowane między innymi do produkcji stałego paliwa rakietowego do rakiet taktycznych i balistycznych - podkreślono.
Poprzednio zakłady w Togliatti atakowane były przez ukraińskie drony we wrześniu i czerwcu.