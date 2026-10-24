Świat Ukraina informuje o uderzeniu w rosyjski zakład. "Rozległy pożar i gęste słupy czarnego dymu" Oprac. Aleksandra Sapeta |

Obwód samarski w Rosji Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Google Maps

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"Nad ranem w serwisach społecznościowych zaczęły pojawiać się nagrania pożaru zakładu w Togliatti, na których widać rozległy pożar i gęste słupy czarnego dymu. W obwodzie samarskim nad ranem ogłoszono zagrożenie atakiem dronów, a miejscowe lotnisko wstrzymało działalność" - napisał portal RBK-Ukraina.

Celem ataku był kombinat Togliattikauczuk, który produkuje kauczuk syntetyczny, surowce chemiczne oraz dodatki do benzyny.

Źródło: Google Maps

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Ukraine's drones have been busy overnight enabling some Russians to wake up to a beautiful sunrise.



This is Samara region, where sirens blare, but fires rage. A second Russian chemical plant is burning in two days. pic.twitter.com/X2wA2sIsMN — Tim White (@TWMCLtd) October 24, 2026 Rozwiń

Znaczenie rosyjskiego zakładu dla armii

Ukraiński serwis wyjaśnił, że kombinat w Togliatti ma ważne znaczenie dla przemysłu cywilnego, jednak jego produkty mogą być również wykorzystywane w łańcuchach produkcyjnych rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Wytwarzane przez zakład kauczuki syntetyczne są stosowane między innymi do produkcji stałego paliwa rakietowego do rakiet taktycznych i balistycznych - podkreślono.

Poprzednio zakłady w Togliatti atakowane były przez ukraińskie drony we wrześniu i czerwcu.