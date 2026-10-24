Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ukraina informuje o uderzeniu w rosyjski zakład. "Rozległy pożar i gęste słupy czarnego dymu"

|
mapa-1
Obwód samarski w Rosji
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Google Maps
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Po ataku dronów pożar wybuchł w zakładzie petrochemicznym w Togliatti w obwodzie samarskim Rosji - poinformowały w sobotę ukraińskie media. Wytwarzane w zakładzie kauczuki syntetyczne są stosowane do produkcji stałego paliwa rakietowego.

"Nad ranem w serwisach społecznościowych zaczęły pojawiać się nagrania pożaru zakładu w Togliatti, na których widać rozległy pożar i gęste słupy czarnego dymu. W obwodzie samarskim nad ranem ogłoszono zagrożenie atakiem dronów, a miejscowe lotnisko wstrzymało działalność" - napisał portal RBK-Ukraina.

Celem ataku był kombinat Togliattikauczuk, który produkuje kauczuk syntetyczny, surowce chemiczne oraz dodatki do benzyny.

Źródło: Google Maps

Znaczenie rosyjskiego zakładu dla armii

Ukraiński serwis wyjaśnił, że kombinat w Togliatti ma ważne znaczenie dla przemysłu cywilnego, jednak jego produkty mogą być również wykorzystywane w łańcuchach produkcyjnych rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Wytwarzane przez zakład kauczuki syntetyczne są stosowane między innymi do produkcji stałego paliwa rakietowego do rakiet taktycznych i balistycznych - podkreślono.

Poprzednio zakłady w Togliatti atakowane były przez ukraińskie drony we wrześniu i czerwcu.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosja
Czytaj także:
Atak niebezpiecznym narzędziem w centrum Warszawy
Atak tasakiem w centrum Warszawy. 37-latek doprowadzony do prokuratury
WARSZAWA
Właściciele sklepów w Paryżu zabijają witryny deskami w oczekiwaniu na nowe protesty
Paryż przygotowuje się do kolejnych protestów. "Sobota będzie gorąca"
Świat
Eksplozja gazu w bloku
Wybuch w bloku, ewakuacja mieszkańców. Policja szuka lokatora
Katowice
imageTitle
Tomasiak: myślę, że jest lepiej niż na tym samym etapie rok temu
EUROSPORT
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Zginął 27-letni rowerzysta. Policja: kierowca wjechał na czerwonym
WARSZAWA
Zawalony wieżowiec w Nairobi
W Nairobi zawalił się wieżowiec. Służby przeszukują rumowisko
Świat
imageTitle
Kłopoty najlepszych drużyn poprzedniego sezonu NBA
EUROSPORT
Banery wyborcze na Alasce przed wyborami połówkowymi do Senatu
Trump chce zablokować wyniki wyborów. Chodzi o dwóch Sullivanów
Świat
27-letni nożownik zatrzymany
Wtargnął z nożem, zadał kilka ciosów i uciekł
Lubuskie
Kim-Jong-Un
Informacje z chińskiej granicy. Tuż przed ważnym szczytem
Świat
Wall Street, giełda, Nowy Jork
Pierwsze symptomy kryzysu finansowego. "Zapalają się lampki alarmowe"
BIZNES
Idzie deszcz. Prognoza na niedzielę Tomasza Wasilewskiego
Czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Tomasz Wasilewski rysuje prognozę
METEO
Konsultacje społeczne w sprawie trzeciej linii metra (zdjęcie ilustracyjne)
Trzecia linia metra w Warszawie. Można zgłaszać uwagi
WARSZAWA
21 min
pc
O losie Ukrainy rozstrzygną mocarstwa? "Polskę przedstawią jako winowajcę"
Horyzont
Przychodził często, jednak nigdy nie płacił
Był stałym klientem, ale nigdy nie płacił. Trafi do więzienia
WARSZAWA
Jaskinia Leang w Sulawesi, Indonezja
Prehistoryczny skarb Indonezji. Jak zagrażają mu największe od lat pożary
Świat
imageTitle
Zaskakujący gest Ronaldo. Oddał nagrodę koledze z drużyny
EUROSPORT
Mark Carney
Kanada jest gotowa na porozumienie. "Prezydent USA nie ma złudzeń"
BIZNES
Dagmara Pawełczyk-Woicka
Jest postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi Pawełczyk-Woickiej
Polska
imageTitle
Będzie walijski półfinał w Irlandii Północnej
EUROSPORT
Donald Tusk - Wietnam
Tak zaczęła się wizyta Tuska w Wietnamie. Polak zwrócił się do niego z prośbą
Polska
Huragan Vance
Po Pacyfiku sunie huragan Vance. Jest ryzyko, że powstaną prądy wsteczne
METEO
shutterstock_2318800287
"Musk chciał ukarać Ukrainę". Nowe doniesienia
Świat
imageTitle
"Nie mogę się doczekać kolejnych rozdziałów". Polka podekscytowana po sukcesie
EUROSPORT
shutterstock_407961088
Fatalna pomyłka w diagnozie znanej aktorki. Prawniczka: "trudno stawiać lekarzom zarzut"
Agata Daniluk
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Jest zażalenie obrony Piotra W. na działania policji
Polska
imageTitle
"Czuję się okropnie". Gwiazda maratonu zawieszona
EUROSPORT
Marco Rubio na konferencji ASEAN
Rubio wyzywa: nadszedł czas
Świat
Marek Breguła z prof. Marianem Zembalą po przeszczepie serca i płuc. W październiku 2001 roku zabrzański zespół przeprowadził pierwszy w Polsce udany jednoczesny przeszczep obu narządów.
25 lat po pionierskim przeszczepie. "Gra między rozpaczą a radością"
Joanna Rubin-Sobolewska
Kandydatka demokratów na gubernatora stanu Ohio, Amy Acton
Matka odradza głosowania na córkę. W tle tragiczna historia
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica