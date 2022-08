Krytykował Kreml za "porażkę w Ukrainie". Media: separatysta Igor Girkin zatrzymany w drodze na wojnę

Były "minister obrony" samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Igor Girkin został zatrzymany na okupowanym Krymie. Miał przy sobie fałszywe dokumenty, chciał trafić na wojnę w Ukrainie - poinformował portal Nowosti Donbassa. Doniesienia te potwierdził Ołeksij Arestowicz, doradca prezydenta Zełenskiego, który powiedział, że "Girkinowi pozwolono już wjechać do obwodu chersońskiego". Girkin, znany też pod pseudonimem "Striełkow" krytykował Moskwę za strategię w wojnie z Ukrainą. Twierdził, że "rosyjska porażka jest oczywista".

Proukraiński portal Nowosti Donbassa napisał w sobotę, że Girkin "zgolił wąsy", zabrał ze sobą fałszywy dokument tożsamości (na nazwisko Siergieja Runowa) i próbował wjechać do Ukrainy . Został jednak zatrzymany na okupowanym Krymie - poinformowali dziennikarze portalu, powołując się na informacje publikowane na rosyjskich kanałach w serwisie Telegram.

Ze zdjęcia dokumentu tożsamości, którym miał posługiwać się Girkin w czasie wjazdu na Krym, opublikowanym na kanałach Telegram, wynika, że został wydany w maju 2015 roku. Wcześniej dziennikarze śledczy międzynarodowej grupy Bellingcat i niezależnego rosyjskiego portalu The Insider informowali, że w latach 2014-2016 Girkin, w przeszłości pułkownik Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), posługujący się pseudonimem "Striełkow", używał fałszywego dokumentu tożsamości wydanego przez rosyjskie służby specjalne.

"Jest mało prawdopodobne, aby doświadczony i znany funkcjonariusz FSB posługiwał się fałszywymi dokumentami [w czasie obecnego wjazdu do Ukrainy - przyp. red.], gdyby nie miał jakichś gwarancji lub osiągniętych porozumień" - napisał portal Nowosti Donbassa, powołując się na doniesienia kanałów Telegram.

Krytyka władz na Kremlu

Girkin dowodził również, że "rosyjska porażka jest oczywista". W piątek na jego kanale na Telegramie pojawił się wpis, w którym powtórzył to stwierdzenie. "Porażka rosyjskiej strategii wojskowej na Ukrainie jest oczywista. W związku z tym mam trzy propozycje: rozstrzelać całe Politbiuro, przemalować Kreml na żółto-błękitne barwy [ukraińskiej flagi - red.], rozpocząć wdrażanie sprawdzonej strategii odwrotu do Moskwy i Stalingradu". "O rozpoczęciu poważnej walki - już nawet się nie zająknę - to byłby zamach na sacrum" - dodał doniecki separatysta.