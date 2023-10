USA przekazują Ukrainie irańską broń i amunicję. "Istnieje poetycka sprawiedliwość"

"Stany Zjednoczone są zobowiązane do współpracy z naszymi sojusznikami i partnerami w celu przeciwdziałania przepływowi irańskiej śmiercionośnej broni w regionie za pomocą wszelkich zgodnych z prawem środków, w tym sankcji USA i ONZ oraz poprzez blokady. Wsparcie Iranu dla grup zbrojnych zagraża bezpieczeństwu międzynarodowemu i regionalnemu, naszym siłom zbrojnym, personelowi dyplomatycznemu i obywatelom w regionie, a także naszym partnerom. Będziemy nadal robić wszystko, co w naszej mocy, aby zwrócić uwagę na destabilizujące działania Iranu i je powstrzymać" - dodało Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych.

Jak podał portal stacja CNN, to pierwsza transza przekazanego uzbrojenia. Do Ukrainy ma trafić także skonfiskowana broń. Ma to pomóc uzupełnić niedobory, z jakimi boryka się ukraińska armia stawiająca opór rosyjskiej agresji.

W połowie stycznia Stany Zjednoczone miały pomóc siłom francuskim w przejęciu kolejnych 3000 karabinów szturmowych kierowanych z Iranu do Jemenu, a także 23 przeciwpancernych pocisków kierowanych. Resort sprawiedliwości ogłosił też w lipcu, że dąży do konfiskaty kolejnych ponad 9 tysięcy karabinów, 284 karabinów maszynowych, 194 wyrzutni rakiet, ponad 70 przeciwpancernych pocisków kierowanych i ponad 700 tysięcy sztuk amunicji przejętych w Iranie przez marynarkę wojenną USA.

"Istnieje poetycka sprawiedliwość"

Jonathan Lord z amerykańskiego think tanku Center for a New American Security, zwolennik przekazywania Ukraińcom broni, powiedział, że "chociaż nie jest to rozwiązanie wszystkich potrzeb wojskowych Ukrainy, to zapewni niezbędne wsparcie".