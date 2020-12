Muzyk chce zakończyć 35-letnie rządy prezydenta. Po ostrzelaniu jego auta zawiesza kampanię

"Stracił kilka zębów, jego usta są rozerwane"

Jak podał w środę portal Al-Dżaziry, w związku z eskalacją przemocy Wine podjął decyzję o zawieszeniu kampanii. - Z dniem dzisiejszym, aż do odwołania, zawieszam swoją kampanię. Wybieramy się do siedziby komisji wyborczej, by dowiedzieć się, czemu jesteśmy torturowani przez służby porządkowe. Nasza kampania pada ofiarą policyjnej brutalności – powiedział muzyk w czasie konferencji prasowej.