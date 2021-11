Eksplozje w Kampali. Lokalne media informują o "leżących na ulicy dwóch ciałach", kilkadziesiąt osób rannych

Co najmniej trzy osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych w dwóch eksplozjach w stolicy Ugandy, Kampali - podała Agencja Reutera. Reporter lokalnej stacji telewizyjnej NTV Uganda poinformował o leżących na ulicy dwóch ciałach. Do wybuchów doszło w pobliżu budynku parlamentu i komendy głównej policji. Jak dotąd nikt nie przyznał się do przeprowadzenia ataków.