Wypadek autokaru z polskimi turystami w Turcji
Stan rannych określa się jako dobry - zaznaczył w piątek wieczorem turecki dziennik. Do wypadku doszło na drodze Aydin–Izmir, na terenie gminy Germencik. Autokar wycieczkowy, wiozący turystów z lotniska w Izmirze, zmierzał w kierunku Aydin, gdy - jak podano - kierowca tureckiego minibusa stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w autokar.
W rezultacie oba pojazdy zjechały z drogi i wpadły na teren zalesiony. W wypadku zginęły dwie osoby podróżujące minibusem, a dziewięciu pasażerów autokaru trafiło do szpitala - przekazały tureckie media.
Po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku na miejsce skierowano zespoły ratownictwa medycznego, straży pożarnej, służb zarządzania kryzysowego AFAD oraz żandarmerii.
Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie wypadku.