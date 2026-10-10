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Świat

Wypadek autokaru z polskimi turystami w Turcji

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Turecka furgonetka policyjna, policja Turcja
Wypadek autokaru z polskimi turystami w Turcji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Przewożący turystów z Polski autokar zderzył się w piątek z minibusem w pobliżu Izmiru na zachodzie Turcji. Dwóch podróżujących nim obywateli Turcji zginęło, a dziewięciu turystów z Polski odniosło obrażenia - poinformował dziennik "Hurriyet".

Stan rannych określa się jako dobry - zaznaczył w piątek wieczorem turecki dziennik. Do wypadku doszło na drodze Aydin–Izmir, na terenie gminy Germencik. Autokar wycieczkowy, wiozący turystów z lotniska w Izmirze, zmierzał w kierunku Aydin, gdy - jak podano - kierowca tureckiego minibusa stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w autokar.

W rezultacie oba pojazdy zjechały z drogi i wpadły na teren zalesiony. W wypadku zginęły dwie osoby podróżujące minibusem, a dziewięciu pasażerów autokaru trafiło do szpitala - przekazały tureckie media.

Po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku na miejsce skierowano zespoły ratownictwa medycznego, straży pożarnej, służb zarządzania kryzysowego AFAD oraz żandarmerii. 

Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie wypadku.

Źródło: PAP
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Tagi:
TurcjaWypadek
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