Świat Wypadek autokaru z polskimi turystami w Turcji Oprac. Justyna Sochacka |

Wypadek autokaru z polskimi turystami w Turcji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Stan rannych określa się jako dobry - zaznaczył w piątek wieczorem turecki dziennik. Do wypadku doszło na drodze Aydin–Izmir, na terenie gminy Germencik. Autokar wycieczkowy, wiozący turystów z lotniska w Izmirze, zmierzał w kierunku Aydin, gdy - jak podano - kierowca tureckiego minibusa stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w autokar.

W rezultacie oba pojazdy zjechały z drogi i wpadły na teren zalesiony. W wypadku zginęły dwie osoby podróżujące minibusem, a dziewięciu pasażerów autokaru trafiło do szpitala - przekazały tureckie media.

Po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku na miejsce skierowano zespoły ratownictwa medycznego, straży pożarnej, służb zarządzania kryzysowego AFAD oraz żandarmerii.

Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie wypadku.