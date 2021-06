TSUE oddalił skargę Węgier. Chodzi o artykuł 7 i głosowanie w europarlamencie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił w czwartek skargę Węgier. Chodziło o głosowanie w Parlamencie Europejskim w 2018 roku, które doprowadziło do wszczęcia wobec Węgier procedury z artykułu 7 traktatu o Unii Europejskiej.

12 września 2018 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wniosku wzywającego Radę Unii Europejskiej do stwierdzenia istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia. Akt ten spowodował wszczęcie procedury przewidzianej w artykule 7 Traktatu o Unii Europejskiej, mogącej prowadzić do zawieszenia określonych praw wynikających z przynależności państwa do Unii.