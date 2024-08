Tim Walz o Donaldzie Trumpie. Mocne słowa na wiecu w Filadelfii

- Za czasów prezydentury Donalda Trumpa liczba przestępstw z użyciem przemocy w Stanach Zjednoczonych wzrosła, nie licząc nawet tych przestępstw, których dopuścił się on sam - powiedział na wtorkowym wiecu w Filadelfii kandydat demokratów na wiceprezydenta Tim Walz.

We wtorek wieczorem kandydatka demokratów na prezydenta USA Kamala Harris i wskazany przez nią kandydat na wiceprezydenta Tim Walz wzięli udział w pierwszym wspólnym wiecu wyborczym.

- Doprowadził naszą gospodarkę do fatalnego stanu. I nie łudźcie się, liczba przestępstw z użyciem przemocy wzrosła za rządów Donalda Trumpa . Nie licząc nawet tych przestępstw, których dopuścił się on sam - oświadczył Walz.

Tim Walz: J.D. Vance podziela niebezpieczną agendę Trumpa

- Tak jak zwykli śmiertelnicy studiował w Yale, a jego karierę sponsorują miliarderzy z Doliny Krzemowej. I on mówi o sobie jak o zwykłym człowieku? Powiem tylko tyle: nie mogę się doczekać, kiedy będę z nim debatował - podkreślił.

- Mamy 91 dni. Będę pomagał wiceprezydent Harris i będziemy pomagać wam. Wiecie, jak to działa. Nie możemy tego zrobić sami, potrzebujemy każdego z was - zagrzewał do zaangażowania uczestników wiecu.