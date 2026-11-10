Świat Ojciec księżnej Meghan przeniesiony z aresztu domowego do aresztu federalnego

Książę Harry i jego żona Meghan w Nottingham, 15 października 2026 roku Źródło zdj. gł.: MEGA/GC Images/GettyImages

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Jak podaje BBC, Thomas Markle, ojciec księżnej Markle, któremu USA zarzucają posiadanie pornografii dziecięcej, miał o godzinie 1.45 w nocy z poniedziałku na wtorek usunąć opaskę monitorującą.

We wtorek sąd w Tampie na Florydzie nakazał aresztować go bez możliwości wpłacenia kaucji. Tego samego dnia 82-letni Thomas Markle trafił do aresztu federalnego - dowiedziało się BBC od urzędników Departamentu Sprawiedliwości w Los Angeles.

W zeszłym tygodniu Markle został zatrzymany na Florydzie w związku z podejrzeniem posiadania pornografii dziecięcej i umieszczony w areszcie domowym. Jego obowiązkiem było noszenie opaski monitorującej. W poniedziałek sąd nakazał zbadać zdolność psychiczną Markle'a do odpowiadania karnie.

Pornografia dziecięca w boksach magazynowych

Do zatrzymania ojca księżnej Meghan doszło po tym, jak w dwóch wynajmowanych przez niego boksach magazynowych FBI odnalazło łącznie 78 materiałów przedstawiających według śledczych pornografię dziecięcą. Wśród nich miały być dwa zdjęcia, na których widać samego Markle'a w wieku około "30-40 lat".

Według Departamentu Sprawiedliwości, poza posiadaniem pornografii dziecięcej, na Markle'u nie ciążą inne zarzuty. Markle nazwał twierdzenia, że posiadał takie materiały, "chorymi kłamstwami".

W październiku brytyjskie media donosiły, że Thomas Markle Junior, przyrodni brat księżnej, znalazł w domu ojca na Filipinach zdjęcia przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci. Fotografie rzekomo należały do 82-latka, a Thomas Markle Junior miał zgłosić sprawę policji oraz FBI.

W reakcji na te doniesienia księżna Meghan wydała oświadczenie: "Jestem głęboko poruszona wiadomościami, które wyszły na jaw w ciągu ostatnich 24 godzin, a moje myśli są z dziećmi, które mogły zostać skrzywdzone". Od tamtego czasu nie skomentowała tej sprawy.

We wtorek księżna Meghan zrezygnowała z wygłoszenia przemówienia w Parlamencie Europejskim, gdyż według mediów miała "nie czuć się wystarczająco silna psychiczne".