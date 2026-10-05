Sprawiedliwość czy zemsta? Kara, która rodzi nowe zło

Dramatyczne wydarzenia ze stanu Tennessee - nieskuteczna i zakończona krytycznym stanem egzekucja skazanej Christy Pike - po raz kolejny ujawniły, że konsekwentna etyka życia Kościoła katolickiego nie dociera do pewnej części radykalnie konserwatywnych polskich katolików. Oni, jak Konfederacja, chcą kary śmierci. I żadne argumenty religijne ich nie przekonują - pisze filozof i publicysta Tomasz P. Terlikowski.Artykuł dostępny w subskrypcji
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Historia wyroku na Christę Pike jest dramatyczna w każdym możliwym wymiarze.
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