Ponad 20 osób zginęło w pożarze autobusu szkolnego, do którego doszło na przedmieściach Bangkoku. W pojeździe znajdowała się grupa uczniów i nauczycieli, wracających z wycieczki do stolicy. Kierowca uciekł z miejsca wypadku, jest poszukiwany.

Do wypadku doszło we wtorek na przedmieściach Bangkoku. Grupa uczniów i nauczycieli, łącznie 44 osób, ze szkoły podstawowej Wat Khao Phraya w prowincji Uthai Thani, wracała autobusem z wycieczki do stolicy Tajlandii. W pewnym momencie doszło do pożaru pojazdu. Jego przyczyny nie zostały jak dotąd oficjalnie podane.