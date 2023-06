Spalił Koran przed meczetem w Sztokholmie. Reakcja szefa tureckiej dyplomacji

W środę przed meczetem w centrum Sztokholmu 37-letni imigrant spalił Koran. Wydarzenie to może rozgniewać Turcję, w czasie gdy Szwecja stara się o przystąpienie do NATO – informuje agencja Reuters.

Pochodzący z Iraku imigrant spalił w środę Koran przed meczetem w centrum Sztokholmu. Policja nie interweniowała, choć obowiązuje zakaz wzniecania ognia z powodu suszy. - Prawo do wolności wypowiedzi zapisane w konstytucji jest ważniejsze niż przepisy przeciwpożarowe - oznajmiła rzeczniczka policji Helena Bostroem Thomas.

Według gazety "Aftonbladet" antymuzułmańską manifestację z aktem spalenia Koranu przed meczetem w dzielnicy Soedermalm zorganizował pochodzący z Iraku 37-letni Salwan Momika. Twierdzi on, że był w swoim kraju prześladowany.

Policja wcześniej dwukrotnie odmówiła mężczyźnie zezwolenia na spalenie Koranu, powołując się na opinię służb specjalnych SAPO, w której przestrzegano o zagrożeniach dla bezpieczeństwa kraju. Na początku roku w Turcji i kilku innych krajach islamskich doszło do antyszwedzkich demonstracji, a w internecie pojawiły się groźby wobec Szwecji. Wnioskodawca odwołał się jednak do sądu administracyjnego, którego dwie instancje przyznały mu rację na podstawie prawa do wyrażania opinii zapisanego w konstytucji.