Świat Zawieszenie broni w okupowanych Ołeszkach. Ukraina potwierdza Adam Styczek |

Tragedia humanitarna w Ołeszkach. Relacja Tomasza Pupca Źródło zdj. gł.: Reuters

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"Przypominamy, że od godziny 3 czasu kijowskiego 27 października Ukraina wprowadza zawieszenie broni na wyznaczonym obszarze w celu przeprowadzenia operacji humanitarnej w tymczasowo okupowanych Ołeszkach w obwodzie chersońskim" - oświadczył Sztab Generalny Ukrainy w komunikatorze Telegram.

"Zawieszenie broni wprowadza się wyłącznie na potrzeby operacji humanitarnej: dostarczenia pomocy mieszkańcom przebywającym obecnie w mieście oraz przygotowania możliwości swobodnego przemieszczania się ludności cywilnej z Ołeszek" - podano w komunikacie.

Zniszczenia po rosyjskich atakach w Ołeszkach Źródło zdjęcia: Reuters

W piątek Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać od 29 października walki w Ołeszkach, aby umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Biały Dom dodał, że doprowadziła do tego pierwsza dama USA Melania Trump.

Kryzys humanitarny w Ołeszkach

Ukraińskie władze alarmowały wcześniej, że sytuacja w Ołeszkach jest tragiczna. Według Białego Domu w mieście bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa około dwa tysiące osób, w tym 50 dzieci. Miasto zostało zalane po zniszczeniu pobliskiej tamy w Nowej Kachowce.

Ołeszki leżą około cztery kilometry od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie Ołeszek.

Wołodymyr Zełenski liczy na rozmowy pokojowe

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z przewodniczącym litewskiego parlamentu Juozasem Olekasem pisał w poniedziałek, że "przedstawił przewodniczącemu informacje na temat spotkań w Oslo oraz ogólnej sytuacji w procesie negocjacyjnym".

"Spodziewamy się, że trójstronne spotkanie zespołów amerykańskiego, ukraińskiego i rosyjskiego odbędzie się już na początku listopada" - przekazał.

I met with the Speaker of the Seimas of the Republic of Lithuania, Juozas Olekas. I thanked the Lithuanian people for their unwavering, strong, and consistent support for Ukraine.



We discussed in detail our European integration and the priorities of Lithuania’s presidency of the… pic.twitter.com/uCSoJKdCl5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Szczegółowo omówiliśmy kwestie naszej integracji europejskiej oraz priorytety litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2027 roku. Bardzo ważne jest, aby do końca bieżącego roku otwarto pozostałe dwa klastry negocjacyjne dla Ukrainy, tak aby w trakcie litewskiej prezydencji można było już przystąpić do zamykania poszczególnych rozdziałów negocjacyjnych" - napisał dalej Zełenski.

Wcześniej portal Ukrainska Prawda podał, że Ukraina i Stany Zjednoczone próbują przekonać Rosję do przeprowadzenia nowej rundy trójstronnych rozmów co najmniej tydzień wcześniej niż pierwotnie planowano.

Według serwisu Rosja proponowała początkowo spotkanie w drugiej dekadzie listopada. Spotkanie ma się odbyć w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kijów zabiega o wcześniejszy termin ze względu na zbliżającą się zimę i ryzyko przerw w dostawach prądu, wody i ogrzewania w związku z rosyjskimi atakami na ukraińską infrastrukturę.