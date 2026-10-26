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Świat

Zawieszenie broni w okupowanych Ołeszkach. Ukraina potwierdza

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Ukraina Ołeszki - kryzys humanitarny
Tragedia humanitarna w Ołeszkach. Relacja Tomasza Pupca
Źródło zdj. gł.: Reuters
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W nocy z poniedziałku na wtorek w okupowanych przez Rosję Ołeszkach w obwodzie chersońskim Ukraina wprowadza zawieszenie broni w celu przeprowadzenia operacji humanitarnej - potwierdził Sztab Generalny Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski przyznał, że liczy na spotkanie na początku listopada z przedstawicielami USA i Rosji w sprawie rozmów pokojowych.

"Przypominamy, że od godziny 3 czasu kijowskiego 27 października Ukraina wprowadza zawieszenie broni na wyznaczonym obszarze w celu przeprowadzenia operacji humanitarnej w tymczasowo okupowanych Ołeszkach w obwodzie chersońskim" - oświadczył Sztab Generalny Ukrainy w komunikatorze Telegram.

"Zawieszenie broni wprowadza się wyłącznie na potrzeby operacji humanitarnej: dostarczenia pomocy mieszkańcom przebywającym obecnie w mieście oraz przygotowania możliwości swobodnego przemieszczania się ludności cywilnej z Ołeszek" - podano w komunikacie.

Zniszczenia po rosyjskich atakach w Ołeszkach
Zniszczenia po rosyjskich atakach w Ołeszkach
Źródło zdjęcia: Reuters

W piątek Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać od 29 października walki w Ołeszkach, aby umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Biały Dom dodał, że doprowadziła do tego pierwsza dama USA Melania Trump.

"Psy i ludzie - wszyscy jedzą trawę"
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"Psy i ludzie - wszyscy jedzą trawę"

Tomasz Pupiec

Kryzys humanitarny w Ołeszkach

Ukraińskie władze alarmowały wcześniej, że sytuacja w Ołeszkach jest tragiczna. Według Białego Domu w mieście bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa około dwa tysiące osób, w tym 50 dzieci. Miasto zostało zalane po zniszczeniu pobliskiej tamy w Nowej Kachowce.

Ołeszki leżą około cztery kilometry od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie Ołeszek.

Wołodymyr Zełenski liczy na rozmowy pokojowe

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z przewodniczącym litewskiego parlamentu Juozasem Olekasem pisał w poniedziałek, że "przedstawił przewodniczącemu informacje na temat spotkań w Oslo oraz ogólnej sytuacji w procesie negocjacyjnym".

"Spodziewamy się, że trójstronne spotkanie zespołów amerykańskiego, ukraińskiego i rosyjskiego odbędzie się już na początku listopada" - przekazał.

"Szczegółowo omówiliśmy kwestie naszej integracji europejskiej oraz priorytety litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2027 roku. Bardzo ważne jest, aby do końca bieżącego roku otwarto pozostałe dwa klastry negocjacyjne dla Ukrainy, tak aby w trakcie litewskiej prezydencji można było już przystąpić do zamykania poszczególnych rozdziałów negocjacyjnych" - napisał dalej Zełenski.

Wcześniej portal Ukrainska Prawda podał, że Ukraina i Stany Zjednoczone próbują przekonać Rosję do przeprowadzenia nowej rundy trójstronnych rozmów co najmniej tydzień wcześniej niż pierwotnie planowano.

Według serwisu Rosja proponowała początkowo spotkanie w drugiej dekadzie listopada. Spotkanie ma się odbyć w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kijów zabiega o wcześniejszy termin ze względu na zbliżającą się zimę i ryzyko przerw w dostawach prądu, wody i ogrzewania w związku z rosyjskimi atakami na ukraińską infrastrukturę.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiUSARosja
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