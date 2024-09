Szef ukraińskiego wojska: ofensywa przynosi efekty

926 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski powiedział w wywiadzie dla CNN, że ofensywa Kijowa w obwodzie kurskim w Rosji przynosi efekty. Rosja zestrzeliła nad Białorusią własne drony. Prokremlowskie media podają, że to maszyny ukraińskie. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Do 55 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wtorkowego rosyjskiego ataku w Połtawie w środkowo-wschodniej części Ukrainy - podała w czwartek na Telegramie ukraińska Państwowa Służba do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. 328 osób jest rannych.

> W nocy ze środy na czwartek w białoruską przestrzeń powietrzną weszło przynajmniej osiem dronów bojowych. Dwa z nich zostały strącone. Mińsk nie wspomina, do kogo należały zniszczone bezzałogowce. Według ustaleń grupy monitoringowej Białoruski Hajun to rosyjskie Shahedy. Natomiast prokremlowskie media przekonują, że to ukraiński atak na Białoruś.