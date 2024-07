Rozmawiali o "moście" Kijowa do NATO

Szef Pentagonu zapowiedział, że Stany Zjednoczone wkrótce przekażą Ukrainie nowy znaczący pakiet uzbrojenia wart 2,3 miliarda dolarów. Lloyd Austin omówił też ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Rustemem Umierowem plany zbudowania "mostu" Kijowa do NATO. O włączeniu Ukrainy do Sojuszu mówił również sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas spotkania z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Andrijem Jermakiem.

Jak powiedział szef Pentagonu Lloyd Austin podczas spotkania z szefem ukraińskiego MON, USA ogłoszą pakiet "wkrótce" i będzie on zawierał dodatkowe rakiety do Patriotów i innych systemów obrony powietrznej oraz inne kluczowe rodzaje amunicji.

Poza sytuacją na froncie i pomocą dla Ukrainy Austin, Umierow i szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak rozmawiali też o przyszłotygodniowym szczycie NATO w Waszyngtonie i "moście" do członkostwa Ukrainy w Sojuszu.

Jak powiedział rzecznik Pentagonu generał Pat Ryder, "most" ma m.in. przygotować ukraińskie wojsko do udziału w NATO poprzez długoterminowe zwiększenie zdolności i interoperacyjności z sojusznikami.

Blinken: Ukraina zostanie członkiem NATO

- Ukraina zostanie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, a szczyt NATO w Waszyngtonie "pomoże w budowie mostu", który poprowadzi do tego celu – powiedział z kolei sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas spotkania z szefem kancelarii Zełenskiego Andrijem Jermakiem.

Politycy spotkali się w Waszyngtonie, gdzie omówili plany państw członkowskich NATO dotyczące zbliżenia się Ukrainy do sojuszu – poinformował zastępca rzecznika Departamentu Stanu Vedant Patel.

Rozmowy odbyły się przed szczytem NATO, który jest planowany w dniach 9 – 11 lipca w stolicy USA. Strona ukraińska oczekuje, że podczas tego wydarzenia uzyska ona od państw członkowskich mocne zapewnienia w sprawie swojej kandydatury do członkostwa.

Podczas konferencji prasowej Patel powiedział, że Blinken i Jermak rozmawiali "o wielu kwestiach, w tym o zbliżającym się szczycie NATO w Waszyngtonie, zamiarze sojuszników, aby przybliżyć Ukrainę do członkostwa w sojuszu, a także o udzieleniu pomocy we wzmocnieniu zdolności Ukrainy do obrony przed rosyjską agresją".