"Zwrot" w polityce migracyjnej i "nowe, nadzwyczajne" środki. Co się działo na szczycie

Rosja i Białoruś, ani żaden inny kraj, nie mogą nadużywać naszych wartości, w tym prawa do azylu - stwierdzili przywódcy 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej w konkluzjach ze szczytu w Brukseli. Rada Europejska wyraziła solidarność z Polską i innymi państwami, które doświadczają instrumentalizowania migracji. - Wyraźnie widać, że Unia zmienia swoje podejście do migracji, że następuje zwrot w polityce migracyjnej Unii Europejskiej - relacjonował obecny na miejscu korespondent TVN24 Maciej Sokołowski.

Jednym z najbardziej palących tematów czwartkowego posiedzenia Rady Europejskiej była kwestia migrancji. Powodem jest rosnąca ponownie liczba osób przybywających do Europy, a także zagrożenie związane z instrumentalnym wykorzystaniem migrantów przez Rosję i Białoruś .

Rada Europejska wyyraziła solidarność z Polską

Przywódcom udało się przyjąć jednomyślnie konkluzje w tej sprawie. "Rosja i Białoruś oraz żaden inny kraj nie mogą nadużywać naszych wartości, w tym prawa do azylu, i podważać naszych demokracji . Rada Europejska wyraża solidarność z Polską i państwami członkowskimi, które stoją w obliczu tych wyzwań. Wyjątkowe wyzwania wymagają odpowiednich środków" - czytamy w konkluzjach. Przywódcy podkreślili, że są zdeterminowani do skutecznej ochrony granic zewnętrznych UE z użyciem wszystkich możliwych środków, także ze wsparciem UE, w zgodzie z prawem unijnym i międzynarodowym.

Rada Europejska "potwierdza swoje zobowiązanie do przeciwdziałania instrumentalizacji migrantów dla celów politycznych".

Von der Leyen: chodzi o zdolność do obrony przed atakiem hybrydowym

Szefowa KE podkreślała, że Unia w tej sytuacji musi także zadbać o bezpieczeństwo krajów trzecich. Poruszyła też kwestię zakładania poza Unią Europejską ośrodków, w których gromadzeni byliby przybysze chcący dostać się do Wspólnoty. Taki ośrodek Włosi założyli w Albanii , a w środę przybyli do niego pierwsi migranci uratowani na Morzu Śródziemnym przez Włochów. Podkreślała również konieczność walki z przemytnikami.

Von der Leyen odniosła się też do polskiej strategii migracyjnej, która przewoduje czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Podkreślała, że w tej sytuacji chodzi o zdolność Unii do obrony przed atakiem hybrydowym. - Możemy tymczasowo i odpowiednio zawiesić system azylowy, aby odpowiedzieć na atak hybrydowy - powiedziała.