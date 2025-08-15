Logo strona główna
RELACJA

Uścisk dłoni na płycie. Odjazd limuzyną Trumpa

Putin i Trump uścisnęli sobie dłonie
Putin wylądował w na lotnisku na Alasce
Źródło: TVN24
Dziś na Alasce Donald Trump spotyka się z Władimirem Putinem. W planach szczytu jest rozmowa w formule trzy na trzy, lunch z udziałem obu delegacji i - jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem - wspólna konferencja prasowa. Według zapowiedzi amerykańskiego prezydenta rozmowy mają stworzyć grunt pod następne spotkanie, tym razem z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Przebieg szczytu będziemy relacjonować na żywo w tvn24.pl.
Kluczowe fakty:
  • Szczyt Trump-Putin odbędzie się w w piątek wieczorem czasu polskiego w bazie wojskowej Joint Base Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce.
  • Głównym celem szczytu jest omówienie zawieszenia broni w Ukrainie.
  • Trump podkreślił, że decyzje o ewentualnych ustępstwach terytorialnych należą do Kijowa.
  • Prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że szczyt otworzy drogę do "sprawiedliwego pokoju" i trójstronnych rozmów Ukraina–USA–Rosja.
  • W TVN24+ i TVN24 trwa program specjalny
To pierwsza wizyta Władimira Putina w USA od 10 lat. W planach jest rozmowa jeden na jeden prezydentów USA i Rosji, a następnie spotkanie obu delegacji przy lunchu. Trump zapowiedział. że jeśli spotkanie będzie złe, zakończy się bardzo szybko, a jeśli będzie dobre, przyniesie pokój.

W składzie amerykańskiej delegacji znajdą się sekretarz stanu Marco Rubio, specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff (który niedawno złożył wizytę w Moskwie), ministrowie handlu i skarbu, Howard Lutnick i Scott Bessent, a także dyrektor CIA John Ratcliffe. Delegacja USA liczy łącznie 16 osób. Rosję na Alasce reprezentować będą ministrowie spraw zagranicznych, obrony i finansów: Siergiej Ławrow, Andriej Biełousow i Anton Siłuanow, a także doradcy Putina: Kiriłł Dmitrijew i Jurij Uszakow.

Właśnie pojawiły się nowe informacje ()

Autorka/Autor: momo, akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

