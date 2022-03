Witalij i Władimir Kliczko o atakach na Kijów oraz przesłaniu do Joe Bidena

Władimir Kliczko dodał, że "nasza wola jest silniejsza niż każda armia i broń". - Ale zdecydowanie potrzebujemy, by nasze niebo zostało zamknięte. Nasze miasta są niszczone, a ludzie zabijani. To dzieje się także w tej chwili, gdy rozmawiamy. Potrzebujemy dostaw broni defensywnej - podkreślił. Dodał również, że "Zachód powinien też przestać utrzymywać jakiekolwiek relacje ekonomiczne z Rosją". - W ten sposób Putin będzie słaby i izolowany. Świat potrzebuje ropy i gazu, ale lepiej płacić za nie większą cenę niż opłacać je ludzkim życiem - mówił.

Dziennikarz CNN zapytał braci o przesłanie do prezydenta USA Joe Bidena, który w piątek przyleci do Polski. - Dziękujemy za wsparcie, z naszymi przyjaciółmi jesteśmy znacznie silniejsi. To nasza przyszłość i wolność. Jesteśmy gotowi za to walczyć, ale potrzebujemy wsparcia od całego demokratycznego świata - powiedział Witalij Kliczko.