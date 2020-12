Święta inne niż wszystkie na 20 zdjęciach

Papież Franciszek z powodu restrykcji wynikających z częściowego lockdownu we Włoszech wygłosił orędzie nie, jak zawsze, z balkonu bazyliki Świętego Piotra do tysięcy ludzi na placu, ale z Auli Błogosławieństw. A jak w dobie koronawirusa wyglądają święta w innych krajach? Wybraliśmy 20 zdjęć, które to pokazują.