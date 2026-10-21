Świat Steve Witkoff nazwał Władimira Putina "humanitarystą". "Żenujące i oburzające słowa" Oprac. Kamila Grenczyn |

Witkoff nazwał Putina "humanitarystą". "Wyrażam dla pana uznanie" Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK /KREMLIN POOL

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Steve Witkoff spotkał się w środę w Petersburgu z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Doszło do tego dzień po tym, gdy specjalny wysłannik USA rozmawiał w Oslo z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w sprawie zakończenia wywołanej rosyjską agresją wojny.

Witkoff w trakcie spotkania z Putinem podziękował mu za zwolnienie z więzienia Stephena Hubbarda, 74-letniego Amerykanina mieszkającego w Iziumie w Ukrainie, który został przez Rosję pojmany i skazany za rzekomą walkę po stronie ukraińskiego wojska. - Chciałem panu bardzo podziękować. Prezydent przesyła podziękowania. Cały nasz naród przesyła podziękowania z powodu Stephena Hubbarda. Z powodu pana wraca do domu, do rodziny - powiedział.

- Tyle pan mówi o tym, że mój prezydent, prezydent Trump jest humanitarystą. Pan też nim jest, proszę pana. I to podziwiam. Wyrażam dla pana uznanie - powiedział Witkoff.

Steve Witkoff i Władimir Putin Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK /KREMLIN POOL

Republikański senator do Witkoffa. "Sprawdź definicję"

Senator republikanów Thom Tillis wyraził w serwisie X niedowierzanie nazwaniem Putina "humanitarystą" przez Witkoffa. "WTF, Steve? Sprawdź definicję słowa 'humanitarysta'" - napisał, używając wulgarnego skrótu wyrażającego zdziwienie mieszane z oburzeniem.

"Co za żenujące i oburzające słowa. Powinieneś wrócić do Ukrainy i zapytać rodziny dzieci, które Putin porwał i zamordował, czy zgadzają się, że twój przyjaciel Putin jest 'humanitarystą'" - dodał Tillis.

WTF, Steve? Look up the definition of “humanitarian.” What an embarrassing and outrageous thing to say. You should go back to Ukraine and ask the families of the children Putin has kidnapped and murdered whether they agree your friend Putin is a “humanitarian.” https://t.co/SMQiTy46cc pic.twitter.com/Nbu0wKPmby — Senator Thom Tillis (@SenThomTillis) October 21, 2026 Rozwiń

Tillis - który wkrótce odejdzie z Senatu - jest jednym z szeregu polityków krytykujących ostatni zwrot administracji Trumpa na korzyść Rosji, w tym odejście od nałożenia sankcji przewidzianych w ustawie imienia Lindseya Grahama.

Wcześniej w środę prezydent USA Donald Trump twierdził, że wielu krytyków tego posunięcia zadzwoniło do niego z przeprosinami. Ocenił, że bez odejścia od sankcji, uwolnienie Hubbarda nie byłoby możliwe. Prezydent twierdził przy tym, że Stany Zjednoczone nic nie musiały dawać Rosji w zamian.

Rozmowy Ukrainy, Rosji i USA? Uszakow podaje datę

Jak przekazał po rozmowach doradca Putina do spraw polityki zagranicznej Jurij Uszakow, rosyjski przywódca powiedział Witkoffowi, że Rosja jest zasadniczo gotowa wznowić "około 10 listopada" trójstronne rozmowy z Ukrainą i USA.

Uszakow twierdził, że negocjacje powinny się koncentrować na gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji i Ukrainy po zakończeniu konfliktu. Proponował, że mogłyby się odbyć w Abu Zabi. Trójstronne rozmowy Rosja-Ukraina-USA były prowadzone w ubiegłym roku bez znaczących rezultatów. Po raz ostatni odbyły się w lutym tego roku.

Dopytywany o perspektywy zakończenia konfliktu w Ukrainie, odparł, że "nie wie, jak bardzo się do tego zbliżają, ale sprawy idą w tym kierunku". Uszakow wyraził też pogląd, że propozycje pokojowe sformułowane w Oslo przez Ukrainę i państwa europejskie przekazane Putinowi przez Witkoffa "nie zawierają niczego szczególnego".

Rozmowa, do której doszło w Petersburgu, trwała blisko trzy godziny. - Steve Witkoff poinformował Władimira Putina o treści negocjacji, które odbyły się w Oslo (…) i zwrócił uwagę na niektóre nowe elementy w stanowisku Europejczyków i Kijowa, nawet jeśli nie zawierają one nic szczególnego - powiedział Uszakow.

Zełenski poinformował we wtorek po rozmowach w Oslo, że jednym z głównych tematów był system gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które miałaby zaakceptować Moskwa. Wśród omawianych rozwiązań miały znaleźć się również kwestie relacji Ukrainy z NATO i stosowania wobec Kijowa artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Jak powiedział, w rozmowach uczestniczyli Witkoff, prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Norwegii Jonas Gahr Stoere. Zdalnie wziął w nich także udział zięć Donalda Trumpa - Jared Kushner.

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