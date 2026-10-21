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Świat

Steve Witkoff nazwał Władimira Putina "humanitarystą". "Żenujące i oburzające słowa"

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Steve Witkoff i Władimir Putin
Witkoff nazwał Putina "humanitarystą". "Wyrażam dla pana uznanie"
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK /KREMLIN POOL
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Tyle pan mówi o tym, że prezydent Donald Trump jest humanitarystą. Pan też nim jest - powiedział specjalny wysłannik USA Steve Witkoff do Władimira Putina. To określenie rosyjskiego przywódcy ostro skrytykował jeden z republikańskich senatorów. "Powinieneś wrócić do Ukrainy i zapytać rodziny dzieci, które Putin porwał i zamordował, czy zgadzają się" - zwrócił się do Witkoffa Thom Tillis.

Steve Witkoff spotkał się w środę w Petersburgu z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Doszło do tego dzień po tym, gdy specjalny wysłannik USA rozmawiał w Oslo z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w sprawie zakończenia wywołanej rosyjską agresją wojny.

Witkoff w trakcie spotkania z Putinem podziękował mu za zwolnienie z więzienia Stephena Hubbarda, 74-letniego Amerykanina mieszkającego w Iziumie w Ukrainie, który został przez Rosję pojmany i skazany za rzekomą walkę po stronie ukraińskiego wojska. - Chciałem panu bardzo podziękować. Prezydent przesyła podziękowania. Cały nasz naród przesyła podziękowania z powodu Stephena Hubbarda. Z powodu pana wraca do domu, do rodziny - powiedział.

- Tyle pan mówi o tym, że mój prezydent, prezydent Trump jest humanitarystą. Pan też nim jest, proszę pana. I to podziwiam. Wyrażam dla pana uznanie - powiedział Witkoff.

Zdjęcie z 21 października 2026 roku
Steve Witkoff i Władimir Putin
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK /KREMLIN POOL

Republikański senator do Witkoffa. "Sprawdź definicję"

Senator republikanów Thom Tillis wyraził w serwisie X niedowierzanie nazwaniem Putina "humanitarystą" przez Witkoffa. "WTF, Steve? Sprawdź definicję słowa 'humanitarysta'" - napisał, używając wulgarnego skrótu wyrażającego zdziwienie mieszane z oburzeniem.

"Co za żenujące i oburzające słowa. Powinieneś wrócić do Ukrainy i zapytać rodziny dzieci, które Putin porwał i zamordował, czy zgadzają się, że twój przyjaciel Putin jest 'humanitarystą'" - dodał Tillis.

Tillis - który wkrótce odejdzie z Senatu - jest jednym z szeregu polityków krytykujących ostatni zwrot administracji Trumpa na korzyść Rosji, w tym odejście od nałożenia sankcji przewidzianych w ustawie imienia Lindseya Grahama.

Wcześniej w środę prezydent USA Donald Trump twierdził, że wielu krytyków tego posunięcia zadzwoniło do niego z przeprosinami. Ocenił, że bez odejścia od sankcji, uwolnienie Hubbarda nie byłoby możliwe. Prezydent twierdził przy tym, że Stany Zjednoczone nic nie musiały dawać Rosji w zamian.

Rozmowy Ukrainy, Rosji i USA? Uszakow podaje datę

Jak przekazał po rozmowach doradca Putina do spraw polityki zagranicznej Jurij Uszakow, rosyjski przywódca powiedział Witkoffowi, że Rosja jest zasadniczo gotowa wznowić "około 10 listopada" trójstronne rozmowy z Ukrainą i USA.

Uszakow twierdził, że negocjacje powinny się koncentrować na gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji i Ukrainy po zakończeniu konfliktu. Proponował, że mogłyby się odbyć w Abu Zabi. Trójstronne rozmowy Rosja-Ukraina-USA były prowadzone w ubiegłym roku bez znaczących rezultatów. Po raz ostatni odbyły się w lutym tego roku.

Dopytywany o perspektywy zakończenia konfliktu w Ukrainie, odparł, że "nie wie, jak bardzo się do tego zbliżają, ale sprawy idą w tym kierunku". Uszakow wyraził też pogląd, że propozycje pokojowe sformułowane w Oslo przez Ukrainę i państwa europejskie przekazane Putinowi przez Witkoffa "nie zawierają niczego szczególnego".

Rozmowa, do której doszło w Petersburgu, trwała blisko trzy godziny. - Steve Witkoff poinformował Władimira Putina o treści negocjacji, które odbyły się w Oslo (…) i zwrócił uwagę na niektóre nowe elementy w stanowisku Europejczyków i Kijowa, nawet jeśli nie zawierają one nic szczególnego - powiedział Uszakow.

Zełenski poinformował we wtorek po rozmowach w Oslo, że jednym z głównych tematów był system gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które miałaby zaakceptować Moskwa. Wśród omawianych rozwiązań miały znaleźć się również kwestie relacji Ukrainy z NATO i stosowania wobec Kijowa artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Jak powiedział, w rozmowach uczestniczyli Witkoff, prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Norwegii Jonas Gahr Stoere. Zdalnie wziął w nich także udział zięć Donalda Trumpa - Jared Kushner.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Władimir PutinSteve WitkoffRosjaAdministracja Donalda TrumpaUSA
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