Spotkanie Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego. To "nie będzie do zaakceptowania dla Europy"
Premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Brukseli na marginesie posiedzenia Rady Europejskiej. Tusk po czwartkowych atakach Rosji na Ukrainę powiedział, że "jest to coś nieakceptowalnego".
Spotkanie Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego
- Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego mielibyśmy osłabić sankcje wobec Rosji albo pozwolić na finansowanie rosyjskiej machiny wojennej - zapewnił Zełenskiego Tusk podczas części dostępnej dla mediów.
- W czasie moich rozmów tutaj dla wszystkich liderów absolutnie jasne jest to, że nic, co może pomóc Putinowi i Rosji w prowadzeniu tej wojny, nie będzie do zaakceptowania dla Europy - powiedział.
Zełenski powiedział, że cieszy się ze spotkania z polskim premierem. - Jesteśmy bardzo wdzięczni tobie osobiście, twojej ekipie, twojemu rządowi, a także całej Polsce za to, że zostaliście przy nas - mówił.
- Jest to absolutnie barbarzyńska wojna Rosji przeciwko Ukrainie - powiedział prezydent Ukrainy. Zełenski stwierdził, że ostatnie miesiące "były bardzo trudne".
Powiedział, że "cała Europa w tej chwili pomaga Ukrainie". - Liczę na to, że będziemy kontynuować nasze relacje, że będą one tak bardzo pozytywne - mówił, zwracając się do polskiego premiera.
Zełenski: omówiliśmy z Tuskiem kroki, które pomogą wzmocnić obronę przed Rosją
Tusk opublikował później wpis wraz ze zdjęciem ze spotkania. "Nie jesteśmy tylko sąsiadami. Jesteśmy przyjaciółmi, którzy mogą na siebie liczyć w trudnych chwilach. I nikt nigdy tego nie zmieni" - przekazał.
Wpis po spotkaniu opublikował także prezydent Ukrainy. Przekazał, że Tusk "jest dobrze poinformowany o sytuacji z rosyjskimi atakami". Ocenił, że ważne jest, że Polska pomaga Ukrainie się przed nimi bronić.
"Omówiliśmy szczegółowo wszystkie istniejące zagrożenia i kroki, które pomogą wzmocnić naszą obronę przed rosyjskimi atakami. Podziękowałem również Donaldowi za jego jasną i zasadniczą postawę w kwestii sankcji: nie może być żadnych kroków, które pomogłyby Rosji kontynuować tę wojnę" - napisał Zełenski.
Donald Tusk do Ukraińców: nie jesteście sami
Przed spotkaniem z Zełenskim Tusk pisał, że po rozmowach z europejskimi przywódcami może zapewnić Ukraińców: "nie jesteście sami".
Przed spotkaniem z szefem polskiego rządu prezydent Ukrainy spotkał się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Zełenski poinformował, że rozmowy dotyczyły dalszego wsparcia obronnego dla Ukrainy, w tym dostaw pocisków do zwalczania rakiet balistycznych i amunicji do samolotów F-16.
O przebiegu spotkania poinformował też na platformie X Rutte, który przekazał, że rozmowa dotyczyła m.in. wsparcia sojuszników NATO dla Ukrainy, w tym poprzez mechanizm PURL. Celem programu PURL jest dostarczanie Ukrainie amerykańskiej broni, kupowanej przez państwa europejskie.