Świat Spotkanie Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego. To "nie będzie do zaakceptowania dla Europy" Oprac. Kuba Koprzywa |

Tusk: nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego mielibyśmy osłabić sankcje wobec Rosji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Brukseli na marginesie posiedzenia Rady Europejskiej. Tusk po czwartkowych atakach Rosji na Ukrainę powiedział, że "jest to coś nieakceptowalnego".

Spotkanie Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego

- Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego mielibyśmy osłabić sankcje wobec Rosji albo pozwolić na finansowanie rosyjskiej machiny wojennej - zapewnił Zełenskiego Tusk podczas części dostępnej dla mediów.

Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski Źródło zdjęcia: TVN24

- W czasie moich rozmów tutaj dla wszystkich liderów absolutnie jasne jest to, że nic, co może pomóc Putinowi i Rosji w prowadzeniu tej wojny, nie będzie do zaakceptowania dla Europy - powiedział.

Zełenski powiedział, że cieszy się ze spotkania z polskim premierem. - Jesteśmy bardzo wdzięczni tobie osobiście, twojej ekipie, twojemu rządowi, a także całej Polsce za to, że zostaliście przy nas - mówił.

- Jest to absolutnie barbarzyńska wojna Rosji przeciwko Ukrainie - powiedział prezydent Ukrainy. Zełenski stwierdził, że ostatnie miesiące "były bardzo trudne".

Powiedział, że "cała Europa w tej chwili pomaga Ukrainie". - Liczę na to, że będziemy kontynuować nasze relacje, że będą one tak bardzo pozytywne - mówił, zwracając się do polskiego premiera.

Zełenski: omówiliśmy z Tuskiem kroki, które pomogą wzmocnić obronę przed Rosją

Tusk opublikował później wpis wraz ze zdjęciem ze spotkania. "Nie jesteśmy tylko sąsiadami. Jesteśmy przyjaciółmi, którzy mogą na siebie liczyć w trudnych chwilach. I nikt nigdy tego nie zmieni" - przekazał.

We are not just neighbors. We are friends who can count on each other in difficult times. And no one will ever change that. pic.twitter.com/rGpiQRoTpe — Donald Tusk (@donaldtusk) October 15, 2026 Rozwiń

Wpis po spotkaniu opublikował także prezydent Ukrainy. Przekazał, że Tusk "jest dobrze poinformowany o sytuacji z rosyjskimi atakami". Ocenił, że ważne jest, że Polska pomaga Ukrainie się przed nimi bronić.

"Omówiliśmy szczegółowo wszystkie istniejące zagrożenia i kroki, które pomogą wzmocnić naszą obronę przed rosyjskimi atakami. Podziękowałem również Donaldowi za jego jasną i zasadniczą postawę w kwestii sankcji: nie może być żadnych kroków, które pomogłyby Rosji kontynuować tę wojnę" - napisał Zełenski.

I met with Prime Minister of Poland @donaldtusk. Donald is well informed about the situation with Russian strikes and how it is escalating every day. The Russians are using “shaheds” almost constantly. Today alone, 52 people have been injured. Throughout the day, there were… https://t.co/5RdNGZO1kc pic.twitter.com/mtMEOW7uQJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2026 Rozwiń

Donald Tusk do Ukraińców: nie jesteście sami

Przed spotkaniem z Zełenskim Tusk pisał, że po rozmowach z europejskimi przywódcami może zapewnić Ukraińców: "nie jesteście sami".

Przed spotkaniem z szefem polskiego rządu prezydent Ukrainy spotkał się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Zełenski poinformował, że rozmowy dotyczyły dalszego wsparcia obronnego dla Ukrainy, w tym dostaw pocisków do zwalczania rakiet balistycznych i amunicji do samolotów F-16.

O przebiegu spotkania poinformował też na platformie X Rutte, który przekazał, że rozmowa dotyczyła m.in. wsparcia sojuszników NATO dla Ukrainy, w tym poprzez mechanizm PURL. Celem programu PURL jest dostarczanie Ukrainie amerykańskiej broni, kupowanej przez państwa europejskie.