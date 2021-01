Batalia o życie Polaka ze szpitala w Plymouth

W listopadzie ubiegłego roku mieszkający w Anglii Polak doznał rozległego ataku serca, po którym zapadł w śpiączkę. Według szpitala w Plymouth, gdzie trafił, doszło u niego do trwałego uszkodzenia mózgu. Lekarze ocenili, że jego stan już się nie poprawi. Sąd przychylił się do wniosku placówki o zgodę na odłączenie od aparatury podtrzymującej funkcje życiowe. Rodzina mężczyzny jest podzielona w tej sprawie - według żony nie chciałby on być ciężarem i powinno się mu pozwolić umrzeć. Innego zdania są jego matka, siostry i siostrzenica, ich kolejne skargi są jednak odrzucane. Sprawą zainteresowało się m.in. polskie MSZ.

Mieszkający w Anglii Polak, którego danych nie podano, w listopadzie 2020 roku doznał zatrzymania pracy serca na co najmniej 45 minut, po czym zapadł w śpiączkę. Trafił do szpitala klinicznego Derriford Hospital w Plymouth w południowo-zachodniej części kraju, gdzie lekarze stwierdzili, że doszło u niego do trwałego uszkodzenia mózgu. Według relacji lokalnej gazety "Belfast Telegraph", specjaliści, którzy leczyli mężczyznę, ocenili, że jego stan nie ulegnie już poprawie.

Placówka w związku z tym wystąpiła do sądu o zgodę na odłączenie od aparatury podtrzymującej życie. 15 grudnia sąd opiekuńczy, zajmujący się sprawami dotyczącymi osób ubezwłasnowolnionych lub niemogących samodzielnie podejmować decyzji, orzekł, że w obecnej sytuacji podtrzymywanie życia mężczyzny "nie jest w jego najlepszym interesie".

Podczas rozprawy sędzia wysłuchał żony mężczyzny, która przekonywała, że jej mąż nie chciałby być obciążeniem i powinno się pozwolić mu umrzeć. Przeciwne były matka i siostra, a także mieszkające w Anglii druga siostra mężczyzny i jego siostrzenica, według których mężczyzna z powodu wyznania, jako katolik, chciałby chronić swoje życie.

Wyrok sądu pozwolił szpitalowi na legalne zaprzestanie leczenia podtrzymującego życie Polaka, w tym sztucznego odżywiania i nawadniania. Szpital w tym wypadku zobowiązany jest zapewnić mężczyźnie odpowiednią opiekę paliatywną.

Paul McArdle, zastępca dyrektora organizacji, która zarządza szpitalem Derriford, cytowany przez portal gazety "Plymouth Herald" przekazał, że ma "pełne współczucie zarówno dla pacjenta i członków jego rodziny", jak i dla pracowników medycznych, którzy "ciężko pracowali, aby zapewnić mu możliwie najlepszą opiekę".

Walka w sądach

Po dwóch dniach od odłączenia Polaka od aparatury przywrócono sztuczne podtrzymywanie jego życia, ponieważ rodzina złożyła apelację od wyroku sądu. Tej jednak nie przyjęto i po raz kolejny Polak został odłączony od aparatury, tym razem na pięć dni.

Po tym czasie część rodziny, walcząca o podtrzymanie życia mężczyzny, przedstawiła nagranie, na którym mężczyzna mruga oczami w trakcie obecności w szpitalu rodziny, co miałoby według nich świadczyć o poprawie jego stanu zdrowia. Rodzina zaproponowała także przetransportowanie mężczyzny do Polski, gdzie mógłby zostać dalej utrzymywany przy życiu. Na to jednak nie zgodziła się żona Polaka.

Na dwudniowym posiedzeniu 30 i 31 grudnia sąd opiekuńczy odrzucił te dowody, wyjaśniając, że nagrane smartfonem wideo nie ma takiej samej wagi jak badania lekarskie. Matka i siostra mężczyzny złożyły wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Ten 7 stycznia nie przyjął skargi, w związku z czym następnego dnia ponownie odłączono pozostającego w śpiączce Polaka od pożywienia i wody.

11 stycznia rodzina poinformowała, że Polakowi znów podawana jest woda, bo sąd ma ponownie rozpatrzyć apelację. Kolejny raz została ona odrzucona i ponownie trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 13 stycznia ETPC odrzucił skargę ze względu na to, że nie dostrzegł naruszenia praw człowieka, a to pozwala szpitalowi ponownie odłączyć podawanie mu pożywienia i wody.

Reakcja polskiej strony

W piątek 15 stycznia polskie MSZ opublikowało komunikat w związku ze sprawą.

Oświadczenie MSZ w sprawie obywatela Polski przebywającego w szpitalu w Plymouth twitter.com/MSZ_RP

W niedzielę, 17 stycznia, szef resortu spraw zagranicznych Zbigniew Rau zapewniał w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że ministerstwo zrobiło wszystko, aby pomóc Polakowi. Przekazał, że wysłał notę dyplomatyczną do swojego brytyjskiego odpowiednika, MSZ trzykrotnie występowało z wnioskiem wspierającym skargę polskiej części rodziny chorego do ETPC, a marszałek Sejmu Elżbieta Witek "w bardzo osobistym liście" zwróciła się do spikera Izby Gmin.

W poniedziałek natomiast o sprawie Polaka z ambasador Wielkiej Brytanii Anną Clunes rozmawiał Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta. "Nie ukrywam, że rozmowa była trudna, rozmawiałem także z Ambasadorem RP w Londynie, jestem cały czas w kontakcie z polskimi konsulami, którzy są na miejscu w Plymouth" - napisał Szczerski w poniedziałek wieczorem na Twitterze.

O podjęcie działań w sprawie mężczyzny zaapelował także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. Zwrócił się on do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, kardynała Vincenta Nicholsa. W liście ocenił, że Polak "de facto został skazany na śmierć przez zagłodzenie". Gądecki zwrócił uwagę, że "władze naszego kraju zapewniły, że pokryją koszty leczenia i transportu".

