Raport policji: martwe gryzonie i ich gniazda na terenie posiadłości Gene'a Hackmana

W ośmiu budynkach na terenie posiadłości Gene'a Hackmana znaleziono ślady obecności gryzoni. Aktor i jego żona Betsy Arakawa zostali znalezieni martwi pod koniec lutego. Przyczyną śmierci pianistki był hantawirusowy zespół płucny, rzadka choroba przenoszona przez gryzonie.

Kluczowe fakty: Dziennikarze CNN dotarli do treści policyjnego raportu na temat posiadłości Gene'a Hackmana

Z dokumentu wynika, że w wielu częściach nieruchomości natrafiono na martwe i żywe gryzonie

Kontakt z nimi może być powodem zarażenia hantawirusowym zespołem płucnym, rzadką chorobą, która doprowadziła do śmierci żony aktora

Na terenie posiadłości Gene'a Hackmana znaleziono ślady gryzoni - podała we wtorek telewizja CNN. Jej dziennikarze dotarli do treści sporządzonego w marcu policyjnego raportu na temat nieruchomości. W dokumencie znalazły się informacje o gniazdach gryzoni, jakie śledczy znaleźli w ośmiu budynkach kompleksu. Funkcjonariusze natrafili na martwe i żywe osobniki oraz odchody zwierząt. Ślady po nich były też w dwóch pojazdach na terenie kompleksu. W budynkach gospodarczych natrafiono zaś na pułapki - relacjonuje CNN. Stacja przypomina, że przyczyną śmierci Betsy Arakawy, żony Gene'a Hackmana, była choroba przenoszona przez gryzonie.

Raport z posiadłości Gene'a Hackmana

W treści raportu zaznaczono, że ryzyko narażenia na kontakt z gryzoniami w głównym budynku posiadłości było niskie. Nie znaleziono tam oznak ich aktywności. Inaczej było w przypadku pozostałych ośmiu budynków kompleksu, w których odnotowano ślady obecności gryzoni - dodaje CNN. Zgodnie z je ustaleniami raport sporządzono na początku marca, około tydzień po odnalezieniu zwłok Hackmana i Arakawy.

Informacja o odnalezieniu zwłok pary obiegła media 27 lutego. Początkowo nie było wiadomo, co było przyczyną ich zgonu. W toku późniejszego dochodzenia ustalono, że Arakawa zmarła na hantawirusowy zespół płucny. Do jej śmierci doszło najpewniej 12 lutego. Hackman prawdopodobnie zmarł sześć dni później. Jak wskazują śledczy, był on w zaawansowanym stadium choroby alzheimera, z uwagi na co mógł nie zdawać sobie sprawy ze śmierci żony. Do jego zgonu doprowadziły problemy układu sercowo-naczyniowego.

Aktor miał 95 lat. Dwukrotnie nagrodzono go Oscarem. Zdobył też cztery Złote Globy, dwie statuetki BAFTA oraz berlińskiego Srebrnego Niedźwiedzia. Zagrał w takich produkcjach jak "Francuski łącznik", "Bonnie i Clyde" oraz "Genialny klan". Betsy Arakawa była pianistką klasyczną. Miała 63 lata.