Fale porwały łódź, zginęły cztery osoby. "Wszystko wskazuje na to, że był to statek przemytniczy" 

- Z naszej perspektywy wszystko wskazuje na to, że był to statek przemytniczy, używany do nielegalnego przerzucania migrantów do Stanów Zjednoczonych - powiedział Jeff Stephenson, agent lokalnej straży granicznej. Dodał, że na razie narodowość ludzi z łodzi nie jest znana, a jej kapitan przebywa w areszcie i składa zeznania.