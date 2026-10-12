Świat Rusza proces słynnego aktora. Usłyszał siedem zarzutów Anna Zaleska |

Russell Brand na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: NEIL HALL/PAP/EPA

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Russell Brand został oskarżony przez sześć kobiet o napaści na tle seksualnym i gwałty. W poniedziałek stawił się w sądzie w londyńskim Southwark, gdzie rozpoczął się proces. Aktor stanowczo zaprzecza wszelkim zarzutom. Przed laty mówił, że w młodości był "głupcem i seksoholikiem", ale "nigdy gwałcicielem".

Brytyjski aktor i komik Russell Brand usłyszał trzy zarzuty gwałtu, trzy zarzuty napaści na tle seksualnym i jeden zarzut molestowania seksualnego. Łącznie jest oskarżony o siedem przestępstw, popełnionych w latach 1999-2009 przeciwko sześciu kobietom. Nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów.

51-letni obecnie Brand w poniedziałek przybył do Sądu Koronnego w londyńskim Southwark w towarzystwie żony Laury Gallacher. Na ten dzień zaplanowano wybory ławy przysięgłych. - Zaraz rozpoczniemy proces pana Russella I. Branda. Wielu z was na pewno o nim słyszało - zwrócił się sędzia Joel Bennathan, cytowany przez Reutersa, do potencjalnych ławników.

Sędzia wykluczył osoby, które stwierdziły, że oglądały dokument "Russell Brand: In Plain Sight" wyemitowany w 2023 roku lub czytały długi artykuł w gazecie "Sunday Times" z tego samego okresu, w którym pojawiły się oskarżenia wobec Branda. - Są to oskarżenia, którym on stanowczo zaprzecza - zaznaczył sędzia.

Później zwrócił się do ławników, którzy zostali wybrani: - Oskarżony jest ewidentnie osobą bardzo znaną. Absolutnie nie wolno wam prowadzić żadnego researchu na temat oskarżonego Russella l. Branda.

Sędzia Bennathan powiedział, że oczekuje się, iż proces potrwa około sześciu tygodni. Przysięgli formalnie złożą przysięgę we wtorek, a prokuratorzy rozpoczną przesłuchania pod koniec tygodnia.

Russell Brand w poniedziałek przybył do Sądu Koronnego w londyńskim Southwark w towarzystwie żony Laury Gallacher, 12 października 2026 r. Źródło zdjęcia: NEIL HALL/PAP/EPA

Russell Brand: w młodości byłem głupcem

Komik, znany z ekstrawaganckiego stylu i wyglądu, w latach 2000. regularnie pojawiał się na ekranach brytyjskiej telewizji, a także pracował jako prezenter radiowy w BBC. Zagrał też w wielu filmach, m.in. "Idol z piekła rodem", "Opowieści na dobranoc" i "Śmierć na Nilu". W 2010 roku poślubił amerykańską piosenkarkę Katy Perry. Rozwiedli się w 2012 roku po 14 miesiącach małżeństwa.

We wrześniu 2023 roku gazeta "Sunday Times" i stacja telewizyjna Channel 4 opublikowały materiały wskazujące, że Russell Brand miał dopuścić się napaści na tle seksualnym w stosunku do czterech kobiet. Jedna z nich miała zostać zgwałcona, inna twierdzi, że była napastowana seksualnie przez Branda, gdy miała 16 lat.

Kilka godzin przed publikacją artykułu w "Sunday Times" Russell Brand odniósł się do zarzutów w nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych Oskarżenia zdecydowanie odrzucił, nazywając je "litanią niezwykle rażących i agresywnych ataków", z których część jest "zdumiewająca". Przyznał, że w młodości był "głupcem i seksoholikiem", ale "nigdy nie był gwałcicielem". W kolejnych latach pojawiły się nowe oskarżenia.

Russell Brand z żoną przed poniedziałkową rozprawą, 12 października 2026 r. Źródło zdjęcia: NEIL HALL/PAP/EPA

Z obecną żoną, pisarką i restauratorką Laurą Gallacher, Russell Brand wziął ślub w 2017 roku. Mają trójkę dzieci. Ostatnio Brand pojawiał się głównie w programach internetowych, których tematyka często dotyczyła polityki USA, religii i wolności słowa.