Świat Rosyjski atak pod Kijowem. Co najmniej 37 osób nie żyje Oprac. Justyna Sochacka |

Skutki rosyjskiego ataku pod Kijowem (29.08.2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Vladyslav Sodel / Reuters / Forum

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Wstępne, poranne informacje mówiły o 27 ofiarach śmiertelnych, jednak lokalne władze obwodu kijowskiego przekazały po południu, że w rosyjskim ataku zginęło 37 osób. Co najmniej 42 osoby zostały ranne, w tym czworo dzieci.

Wśród zabitych jest przewodniczący hromady (gminy) Dmytriwka w obwodzie kijowskim Taras Didycz.

Trwa akcja ratunkowa, a także likwidowanie skutków ostrzału oraz eksplozji i pożaru, do jakich doszło na skutek uderzenia.

Rosyjski atak pod Kijowem, 29.08.2026 Źródło zdjęcia: Vladyslav Sodel / Reuters / Forum

Portal Ukrainska Prawda poinformował w piątek późnym wieczorem, że w pomieszczeniach magazynowych na terenie jednego z przedsiębiorstw w miejscowości Myła w pobliżu miasta Bucza wybuchł pożar, słychać było detonacje. Według lokalnych władz uszkodzone zostały także dom opieki oraz budynki prywatne.

Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, ratownicy i służby techniczne.

Służby w miejscu rosyjskiego ataku pod Kijowem Źródło zdjęcia: Reuters

Wstrzymany został ruch na odcinku ważnej trasy samochodowej M-O6 Kijów-Czop.

Śledztwo w sprawie okoliczności wybuchu na terenie zakładu

Prokuratura generalna wszczęła śledztwo w sprawie okoliczności wybuchu na terenie zakładu w miejscowości Myła po ataku Rosji, a także pod kątem "ewentualnego zaniedbania służbowego" przez urzędników obwodu kijowskiego.

O potrzebie ukarania winnych w niedopełnieniu obowiązków służbowych napisał w sobotę w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Obowiązują jasne przepisy: amunicja nie może znajdować się w pobliżu domów ani innych budynków mieszkalnych. Z pewnością zostaną wyciągnięte konsekwencje" - podkreślił.

Rosja zaatakowała 10 obwodów Ukrainy

W nocy z piątku na sobotę rosyjskie wojsko zaatakowało 10 z 24 obwodów Ukrainy, w tym odeski (na południu kraju), sumski (na północnym wschodzie) i chersoński (na południowym wschodzie).

W Chersoniu w ataku dronowym jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne, o czym informował w sobotę szef obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Prokudin. Dodał, że bezzałogowce uderzyły w kilka miejsc w mieście, w tym w placówkę medyczną.

Chersoń, leżący w pobliżu linii frontu i pozycji wojsk rosyjskich, jest regularnie ostrzeliwany przez siły agresora od czasu wyzwolenia miasta spod jego kontroli pod koniec 2022 roku. Miasto oraz obwód chersoński są atakowane z użyciem różnych środków napadu powietrznego, w tym dronów kamikadze i dronów FPV. Władze regionu wielokrotnie alarmowały, że Rosjanie prowadzą tam tak zwane ludzkie safari, czyli celowe i systematyczne polowanie na cywilów przy użyciu bezzałogowców FPV.