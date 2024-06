Rosyjska flota "zmuszona do zmiany taktyki"

Prezydent Władimir Putin wezwał do wzmocnienia ochrony marynarki wojennej przed rakietami dalekiego zasięgu po tym, jak Ukraina zniszczyła kolejny okręt rakietowy w Sewastopolu - pisze angielskojęzyczny portal Kyiv Post. Przypomina, że po serii ataków sił ukraińskich Moskwa została zmuszona do przerzucenia swojej floty na kontynentalną część Rosji.

Władimir Putin mówił w środę, że "konieczna jest ochrona rosyjskiej floty przed możliwymi atakami w rejonach działań okrętów". Stwierdził również, że "dla zwiększenia stabilności bojowej floty konieczne jest wprowadzenie systemu zdalnego wykrywania zagrożeń do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych".

Portal Kyiv Post, wydawany w Kijowie w językach angielskim i ukraińskim, przypomniał w czwartek, że Putin wezwał do wzmocnienia ochrony ojczystej marynarki przed rakietami dalekiego zasięgu po tym, kiedy pod koniec zeszłego miesiąca siły ukraińskie zniszczyły prawdopodobnie ostatni okręt rakietowy Rosjan, wyposażony w pociski Kalibr i znajdujący się na Morzu Czarnym, Cykłon.

Rzecznik ukraińskiej marynarki wojennej Dmytro Płetenczuk oznajmił, że po zatopieniu Cykłonu "reszta rosyjskich okrętów została przerzucona z Zatoki Sewastopolskiej na zaanektowanym Krymie do portu w Noworosyjsku w związku z ukraińskimi atakami".

Flota "zmienia taktykę"

Od rozpoczęcia inwazji zbrojnej na Ukrainę w lutym 2022 roku Rosja straciła około jednej trzeciej swojej Floty Czarnomorskiej - ocenia niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times. Siły ukraińskie, używając rakiet i dronów, zatopiły lub uszkodziły co najmniej 26 rosyjskich okrętów i łodzi podwodnych. Według The Moscow Times, zagrożenie, że terytorium Ukrainy będzie ostrzeliwane przy użyciu okrętów, zmalało. Nie ma także zagrożenia operacjami desantowymi Rosjan.