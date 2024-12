"Pierwsze odkryte wieże składają się z dwóch części: wewnętrzna to transformująca się wieża z drabiną, a zewnętrzna to metalowa rama zabezpieczająca i utrzymująca całą konstrukcję, na której szczycie znajduje się moduł bojowy systemu rakiet i dział przeciwlotniczych Pancyr-S1" - napisano na stronie agencji, które projektem medialnym krymskich organizacji pozarządowych.

Most Krymski łączący anektowany półwysep z Rosją

Rosja rozwija ochronę Mostu Kerczeńskiego

Zgodnie z charakterystyką taktyczną i techniczną systemu Pancyr-S1 może uderzać w cele na wysokości do 15 km i w zasięgu do 20 km. Jednak te systemy Pancyr są w stanie formować się w grupy, zwiększając w ten sposób obszar chroniony. Każda nowa "wieża obrony powietrznej" zwiększa szanse Mostu Kerczeńskiego na uniknięcie trafienia przez ukraińskie rakiety i drony.

Rosja stara się zapobiegać atakom dronów i chronić most przez Cieśninę Kerczeńską. Latem 2024 roku po południowej stronie mostu zaczęto rozmieszczać barki, a następnie pływające boje biegnące równolegle do mostu. Zdjęcia satelitarne wykazały znaczny wzrost liczby barek chroniących most.