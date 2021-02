Sąd decyduje o karze Nawalnego. Służby więzienne chcą 3,5 roku kolonii karnej

Aleksiej Nawalny regularnie łamał warunki dotyczące wyroku w zawieszeniu - oświadczył w Moskiewskim Sądzie Miejskim przedstawiciel Federalnej Służby Więziennictwa. Prosi ona, by wydany sześć lat temu wobec opozycjonisty wyrok w zawieszeniu zamienić na wyrok 3,5 roku więzienia w kolonii karnej. Nawalny bierze udział w posiedzeniu.

- W 2020 roku, przed hospitalizacją (w Berlinie - red.), Aleksiej Nawalny naruszał nałożone na niego obowiązki stawienia się do kontroli w wyznaczonych dniach. Został uprzedzony o zamianie wyroku, odmówił składania pisemnych wyjaśnień - mówił w sądzie przedstawiciel Federalnej Służby Więziennictwa Rosji. - Zwracam się do sądu o uchylenie wyroku w zawieszeniu Nawalnego - ogłosił. Poprosił, by wydany w 2014 roku wobec opozycjonisty wyrok w zawieszeniu zamienić na wyrok 3,5 roku więzienia w kolonii karnej.