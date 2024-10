Dadin po stronie wojsk ukraińskich walczył od stycznia 2023 roku. "Od samego początku inwazji zbrojnej próbował dostać się na front i walczyć z putinizmem. Legion Wolność Rosji początkowo nie przyjmował go w swoje szeregi, dlatego Ildar wstąpił do Batalionu Syberyjskiego. Od tego momentu zaczęła się nasza przyjaźń" - napisał o zmarłym Ponomariow.

Batalion Syberyjski i Legion Wolność Rosji to formacje ochotnicze, w składzie których po stronie wojsk ukraińskich walczą Rosjanie.

Przeciwko powrotowi Putina na Kreml

Głos z kolonii karnej

Aktywista odsiadywał karę w kolonii karnej w mieście Siegieża w Karelii. W jednym z listów do swojej żony Anastazji Zotowej napisał, że jest maltretowany.

Dadin pisał, że szefowie kolonii karnej numer 7 w Siegieży systematycznie torturowali jego i innych skazanych, że biło go jednocześnie 10-12 funkcjonariuszy, skuwali go w kajdanki, grozili, że go zgwałcą.