"Siłą wepchnięta do karetki" i przewieziona do szpitala psychiatrycznego. Perypetie emerytki z Tomska

Emerytka Rimma Kruc z syberyjskiego Tomska, która w środę została przymusowo przewieziona do szpitala psychiatrycznego, wyszła już z lecznicy, uznana za poczytalną - podały w piątek media. Obrońcy praw człowieka są zdania, że hospitalizowanie kobiety ma związek z jej protestem przeciwko bezczynności prokuratury w sprawie oszustwa, którego ofiarą Kruc padła pięć lat temu.

Emerytowana nauczycielka wychowania fizycznego Rimma Kruc trafiła do tomskiego szpitala psychiatrycznego w środę. Według relacji rosyjskojęzycznej edycji Radia Swoboda, została przewieziona tam siłą. Wcześniej ktoś zadzwonił do niej, podając się za funkcjonariusza policji i zaprosił na spotkanie z szefem miejscowego oddziału komitetu śledczego. "Przed siedzibą komitetu czekało na nią kilkunastu policjantów i karetka pogotowia, do której została siłą wepchnięta" - informowało Radio Swoboda.