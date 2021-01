Areszt domowy dla brata i doradczyni Nawalnego oraz członkini Pussy Riot

Adwokaci Nawalnego zapowiadają odwołanie

W areszcie domowym wcześniej został osadzony Oleg Stiepanow, szef sztabu Nawalnego w Moskwie. Do zatrzymań doszło przed niedzielnymi protestami w całym kraju, do których nawołują zwolennicy Nawalnego; domagają się oni do uwolnienia go z aresztu.