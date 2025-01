Tym rurociągiem rosyjski gaz trafia do Węgier. Dronami zaatakowano jego infrastrukturę

Ukraińskie drony "próbowały zaatakować" infrastrukturę rurociągu Turecki Potok - ogłosił resort obrony w Moskwie. Rosja eksportuje nim gaz, który trafia przez Turcję do Węgier. 1 stycznia tego roku Ukraina wstrzymała tranzyt rosyjskiego gazu przez swoje terytorium. Jak odnotował niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times, Turecki Potok jest obecnie "ostatnim rurociągiem tłoczącym rosyjski gaz do Europy".

Rosyjski resort obrony przekazał w poniedziałek, że "ukraińskie drony próbowały zaatakować infrastrukturę stacji kompresorowej Russkaja w Kraju Krasnodarskim", dostarczającej gaz do rurociągu Turecki Potok, który płynie do Europy.

Media: ostatni taki rurociąg

Według niezależnego rosyjskojęzycznego portalu The Moscow Times, Turecki Potok jest obecnie "ostatnim rurociągiem tłoczącym rosyjski gaz do Europy". 1 stycznia tego roku Ukraina wstrzymała tranzyt rosyjskiego gazu przez swoje terytorium .

Turecki Potok składa się z dwóch nitek i może przepompowywać do 31,5 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Surowiec trafia do Turcji, stamtąd - do Bułgarii, a dalej do Serbii i Węgier. Rosyjska agencja TASS informowała na początku stycznia, że surowiec trafia tym szlakiem także do Słowacji, Bośni i Hercegowiny i Grecji. Według TASS, gazociąg "do dziś pozostaje ostatnią aktywną trasą dostaw rosyjskiego gazu w kierunku europejskim".