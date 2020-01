Korupcja w Rosji "się nie zmniejsza". "Szkody można mierzyć w bilionach rubli"

- Opieram się na ogólnych badaniach, które pokazują, że korupcja na razie się nie zmniejsza. Te szkody, moim zdaniem, można mierzyć w bilionach rubli [1 bln RUB to około 16,3 mld USD - red.] - powiedział Aleksiej Kudrin, były długoletni wicepremier i minister finansów Rosji, w wywiadzie dla agencji RIA Nowosti.

Szef Rosyjskiej Izby Obrachunkowej (odpowiedniczka polskiej NIK) powiedział także, że ze spraw karnych wynika, iż co roku defraudowanych jest 2-3 mld rubli pochodzących z budżetu państwa (prawie 32,6 mln USD - 48,8 mln USD).

Jego zdaniem w skuteczniejszej walce z korupcją Izbie Obrachunkowej pomogłyby pewne zmiany w kompetencjach. Kudrin opisał je jako możliwość wykorzystania metod, które pozwoliłyby Izbie na przygotowanie bardziej szczegółowych materiałów dla organów ścigania. Obecnie Izba Obrachunkowa jedynie ujawnia naruszenia finansowe i kieruje materiały do tych organów, a one decydują, czy naruszenia te należy uznać za korupcję.

Kudrin, który jest cenionym ekonomistą, uważanym za zwolennika liberalnego podejścia w gospodarce, ocenił, że wzrost PKB Rosji w 2020 roku wyniesie ok. 1,5 proc. lub mniej. Według prognoz rządu ma to być 1,7 proc., przy czym wcześniej przewidywano, iż będzie to 2 proc.