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Świat

Rekordowe straty Rosjan. Prezydent Ukrainy pokazał najnowsze dane

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Rosyjscy żołnierze
Rosja uderzyła w energetykę w czterech obwodach. Setki tysięcy rodzin bez prądu
Źródło wideo: X Wołodymyr Zełenski
Źródło zdj. gł.: mil.ru
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Ukraińska armia zadała Rosjanom w październiku rekordowe straty - podsumował Wołodymyr Zełenski we wpisie w mediach społecznościowych. Siły Obrony Ukrainy wyzwoliły też blisko 100 kilometrów kwadratowych terenu okupowanego przez armię Putina.

Jak wyliczył Zełenski, w ciągu miesiąca Rosjanie stracili 54,4 tysięcy żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni.

Według załączonej do wpisu grafiki sztabu generalnego ukraińskiej armii odpowiada to liczebności mieszkańców ludności Czukotki, regionu położonego w północno wschodniej części Rosji. "To rekordowe straty miesięczne od początku pełnoskalowej wojny" - zaznaczył prezydent.

Zełenski: Ukraina wyzwoliła w miesiąc więcej terenu niż Rosjanie byli w stanie zająć

21 października w ciągu jednego dnia armia rosyjska straciła aż 2250 żołnierzy, co również stanowi rekord strat dziennych - poinformował Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił również, że "Siły Obrony Ukrainy wyzwoliły 96,2 kilometrów kwadratowych ukraińskiej ziemi, czyli o 10,4 kilometrów kwadratowych więcej, niż rosyjscy okupanci zdołali w tym czasie zająć".

Rosja "musi jedynie zdecydować się na zawieszenie broni i rozwiązanie konfliktu drogą dyplomatyczną", aby "położyć kres tym ogromnym, bezsensownym stratom" - dodał Zełenski.

Według Ministerstwa Obrony Ukrainy od początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji Moskwa straciła 1 592 370 żołnierzy (łącznie zabitych, rannych i zaginionych) - dane z 1 listopada 2026 roku.

Ataki na rosyjską infrastrukturę

Ukraina kontynuuje ataki na rosyjskie rafinerie, zakłady przemysłowe i obiekty związane z produkcją uzbrojenia. W niedzielę ukraińskie media poinformowały, że drony uderzyły w rafinerię koncernu Łukoil w mieście Kstowo. To czwarty w Rosji zakład pod względem mocy przerobowych - przetwarza 17 milionów ton surowca rocznie.

Moskwa atakuje głównie cele cywilne i infrastrukturę krytyczną dla mieszkańców.

W ubiegłym tygodniu udało się uzgodnić tymczasowe zawieszenie broni w Ołeszkach, w obwodzie chersońskim. Władze w Kijowie i USA alarmowały o dramatycznej sytuacji humanitarnej w okupowanej przez Rosjan miejscowości. Dostarczono żywność, leki i inne niezbędne artykuły. Cywile mogli też skorzystać z ewakuacji i opuścić teren Ołeszek. W rozmowy o rozejmie zaangażowała się Melania Trump. Zawieszenie broni zakończyło się 1 listopada o godzinie 22:59. Mimo trwającej ewakuacji w Ołeszkach, armia Putina atakowała w tym czasie inne ukraińskie miasta.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Wołodymyr ZełenskiUkrainaWojna w UkrainieRosja
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