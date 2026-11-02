Rekordowe straty Rosjan. Prezydent Ukrainy pokazał najnowsze dane
Jak wyliczył Zełenski, w ciągu miesiąca Rosjanie stracili 54,4 tysięcy żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni.
Według załączonej do wpisu grafiki sztabu generalnego ukraińskiej armii odpowiada to liczebności mieszkańców ludności Czukotki, regionu położonego w północno wschodniej części Rosji. "To rekordowe straty miesięczne od początku pełnoskalowej wojny" - zaznaczył prezydent.
Zełenski: Ukraina wyzwoliła w miesiąc więcej terenu niż Rosjanie byli w stanie zająć
21 października w ciągu jednego dnia armia rosyjska straciła aż 2250 żołnierzy, co również stanowi rekord strat dziennych - poinformował Zełenski.
Prezydent Ukrainy podkreślił również, że "Siły Obrony Ukrainy wyzwoliły 96,2 kilometrów kwadratowych ukraińskiej ziemi, czyli o 10,4 kilometrów kwadratowych więcej, niż rosyjscy okupanci zdołali w tym czasie zająć".
Rosja "musi jedynie zdecydować się na zawieszenie broni i rozwiązanie konfliktu drogą dyplomatyczną", aby "położyć kres tym ogromnym, bezsensownym stratom" - dodał Zełenski.
Według Ministerstwa Obrony Ukrainy od początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji Moskwa straciła 1 592 370 żołnierzy (łącznie zabitych, rannych i zaginionych) - dane z 1 listopada 2026 roku.
Ataki na rosyjską infrastrukturę
Ukraina kontynuuje ataki na rosyjskie rafinerie, zakłady przemysłowe i obiekty związane z produkcją uzbrojenia. W niedzielę ukraińskie media poinformowały, że drony uderzyły w rafinerię koncernu Łukoil w mieście Kstowo. To czwarty w Rosji zakład pod względem mocy przerobowych - przetwarza 17 milionów ton surowca rocznie.
Moskwa atakuje głównie cele cywilne i infrastrukturę krytyczną dla mieszkańców.
W ubiegłym tygodniu udało się uzgodnić tymczasowe zawieszenie broni w Ołeszkach, w obwodzie chersońskim. Władze w Kijowie i USA alarmowały o dramatycznej sytuacji humanitarnej w okupowanej przez Rosjan miejscowości. Dostarczono żywność, leki i inne niezbędne artykuły. Cywile mogli też skorzystać z ewakuacji i opuścić teren Ołeszek. W rozmowy o rozejmie zaangażowała się Melania Trump. Zawieszenie broni zakończyło się 1 listopada o godzinie 22:59. Mimo trwającej ewakuacji w Ołeszkach, armia Putina atakowała w tym czasie inne ukraińskie miasta.