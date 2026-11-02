Świat Rekordowe straty Rosjan. Prezydent Ukrainy pokazał najnowsze dane Oprac. Aleksandra Sapeta |

Rosja uderzyła w energetykę w czterech obwodach. Setki tysięcy rodzin bez prądu Źródło wideo: X Wołodymyr Zełenski Źródło zdj. gł.: mil.ru

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Jak wyliczył Zełenski, w ciągu miesiąca Rosjanie stracili 54,4 tysięcy żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni.

Według załączonej do wpisu grafiki sztabu generalnego ukraińskiej armii odpowiada to liczebności mieszkańców ludności Czukotki, regionu położonego w północno wschodniej części Rosji. "To rekordowe straty miesięczne od początku pełnoskalowej wojny" - zaznaczył prezydent.

Zełenski: Ukraina wyzwoliła w miesiąc więcej terenu niż Rosjanie byli w stanie zająć

21 października w ciągu jednego dnia armia rosyjska straciła aż 2250 żołnierzy, co również stanowi rekord strat dziennych - poinformował Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił również, że "Siły Obrony Ukrainy wyzwoliły 96,2 kilometrów kwadratowych ukraińskiej ziemi, czyli o 10,4 kilometrów kwadratowych więcej, niż rosyjscy okupanci zdołali w tym czasie zająć".

Rosja "musi jedynie zdecydować się na zawieszenie broni i rozwiązanie konfliktu drogą dyplomatyczną", aby "położyć kres tym ogromnym, bezsensownym stratom" - dodał Zełenski.

In October, our Defense Forces of Ukraine inflicted record losses on the enemy and recaptured more territory than the Russian occupiers managed to seize.



In just one month, Russia lost 54,400 troops killed or badly wounded. This is a record for any month of the full-scale war.… pic.twitter.com/i3fWsTCx1d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2026 Rozwiń

Według Ministerstwa Obrony Ukrainy od początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji Moskwa straciła 1 592 370 żołnierzy (łącznie zabitych, rannych i zaginionych) - dane z 1 listopada 2026 roku.

Ataki na rosyjską infrastrukturę

Ukraina kontynuuje ataki na rosyjskie rafinerie, zakłady przemysłowe i obiekty związane z produkcją uzbrojenia. W niedzielę ukraińskie media poinformowały, że drony uderzyły w rafinerię koncernu Łukoil w mieście Kstowo. To czwarty w Rosji zakład pod względem mocy przerobowych - przetwarza 17 milionów ton surowca rocznie.

Moskwa atakuje głównie cele cywilne i infrastrukturę krytyczną dla mieszkańców.

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W ubiegłym tygodniu udało się uzgodnić tymczasowe zawieszenie broni w Ołeszkach, w obwodzie chersońskim. Władze w Kijowie i USA alarmowały o dramatycznej sytuacji humanitarnej w okupowanej przez Rosjan miejscowości. Dostarczono żywność, leki i inne niezbędne artykuły. Cywile mogli też skorzystać z ewakuacji i opuścić teren Ołeszek. W rozmowy o rozejmie zaangażowała się Melania Trump. Zawieszenie broni zakończyło się 1 listopada o godzinie 22:59. Mimo trwającej ewakuacji w Ołeszkach, armia Putina atakowała w tym czasie inne ukraińskie miasta.