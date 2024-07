Punkowcy opanowali wyspę. Cel? "Wysłać w przeszłość schronienie dla faszystów"

Obecność punkowców została zarejestrowana przez lokalne władze, które nakazały mieszkańcom obozowiska spanie w namiotach, korzystanie z toalet chemicznych i pozbywanie się własnych śmieci do czasu rozebrania obozowiska. To planowane jest na 6 września - przekazał Hans-Martin Slopianka, rzecznik władz okręgu.

Protestujący rozpoczęli internetową zbiórkę, by sfinansować pobyt w obozie.

Wyspa Sylt - kurort wyższych klas i niemieckiej skrajnej prawicy

Wyspa szybko zyskała popularność wśród wyższych klas. Miejscowi byli stopniowo wypychani. Aktywiści krytykują gentryfikację wyspy. Nieruchomości stały się tak drogie, że większość osób, które pracują w zlokalizowanych tam markowych sklepach, ekskluzywnych restauracjach, barach i prywatnych klubach często nie może już sobie pozwolić na życie na wyspie i musi dojeżdżać do pracy z innych miejsc.

O Sylt było głośno w maju tego roku, kiedy sieć obiegło nagranie, na którym imprezowicze w jednym z ekskluzywnych klubów na wyspie skandowali nazistowskie hasła do piosenki "L'amour Toujours" włoskiego muzyka Gigi D'Agostino.

Komentatorzy wskazywali, że to dowód na to, jak skrajnie prawicowa ideologia przeniknęła do burżuazyjnych kręgów niemieckiego społeczeństwa. Po spopularyzowaniu nagrania w sieci, swój sprzeciw wobec takich haseł wyraził między innymi kanclerz Olaf Scholz.