Przez Odessę i Kiszyniów do Walencji. To była operacja "wysokiego ryzyka"

Dwie białuchy arktyczne przetransportowano z ostrzeliwanego przez wojska rosyjskie Charkowa na wschodzie Ukrainy do oceanarium w Walencji - poinformował w środę instytut oceanograficzny hiszpańskiego miasta. Podkreślono, że była to "udana międzynarodowa operacja wysokiego ryzyka".

W komunikacie napisano, że 15-letni samiec o imieniu Plombir i 14-letnia samica o imieniu Miranda, przybyły do ogromnego akwarium L'Oceanografic w Walencji we wtorek wieczorem "w dobrym stanie zdrowia, po długiej podróży ze strefy konfliktu".

Akcja ratunkowa w sytuacji skrajnego zagrożenia

Tam białuchy zostały umieszczone w specjalnie wyczarterowanym samolocie, który przetransportował je do Walencji. Zwierzętom asystowało sześciu specjalistów w dziedzinie opieki nad zwierzętami.

W oceanarium w Walencji, które uważa się za największe w Europie, były już wcześniej inne białuchy, czyli białe walenie, zamieszkujące Ocean Arktyczny. Dorosłe osobniki mierzą zazwyczaj od trzech do pięciu metrów, a ich waga waha się od jednej do półtorej tony. Ich średnia długość życia wynosi od 40 do 60 lat.