Przez 10 miesięcy kłócili się o jego pogrzeb. Były prezydent wreszcie pochowany

Były prezydent Wybrzeża Kości Słoniowej Henri Konan Bedie został pochowany w rodzinnej wiosce. Zorganizowanie jego pogrzebu zajęło jednak 10 miesięcy ze względu na spór co do wizji ceremonii pogrzebowej między rodziną a tradycyjnymi przywódcami grupy etnicznej Baoule, do której należał zmarły.

Poza 10-miesięcznym sporem co do wizji ceremonii pogrzebowej, rodzinie i tradycyjnym przywódcom grupy etnicznej Baoule, trudno też było ustalić dokładną datę pogrzebu. Ostatecznie odbył się on w sobotę w Pepressou, niewielkiej rodzinnej wiosce byłego prezydenta, położonej we wschodniej części kraju.