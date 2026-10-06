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Świat

Protesty we Francji. Prezydent USA komentuje

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Protesty licealistów we Francji
Trwają protesty licealistów. Zamknięte setki liceów
Źródło zdj. gł.: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/PAP
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To, co się dzieje we Francji, to nic innego jak niekontrolowana masowa migracja - napisał Donald Trump na Truth Social. W ten sposób odniósł się do protestów w tym kraju. Te wybuchły jednak w związku z niezadowoleniem licealistów z funkcjonowania francuskich szkół.

We Francji trwają protesty uczniów. Licealiści żądają dofinansowania ich placówek, a także skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli. Demonstracje przybrały gwałtowny charakter. Na ulicach doszło do starć z policją. 

We wtorek protesty skomentował prezydent USA Donald Trump. "To, co się dzieje we Francji, to nic innego jak niekontrolowana masowa migracja. Tu nie chodzi o szkoły, tu chodzi o islam chcący przejąć kontrolę nad tym niegdyś wielkim krajem" - napisał na Truth Social. 

Wpis Donalda Trumpa
Wpis Donalda Trumpa
Źródło zdjęcia: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Protesty we Francji

W trakcie, trwających od ubiegłego tygodnia protestów, zatrzymano dotąd 5 tysięcy osób. 24 placówki zostały podpalone lub doszło tam do zniszczeń. Rannych zostało 170 uczniów oraz 600 policjantów i żandarmów.

Agencja AFP wyliczyła, że koszty napraw w liceach, gdzie doszło do zniszczeń, wyniosą kilkadziesiąt milionów euro.

W ostatnich dniach rząd informował o nasileniu się przemocy podczas protestów. Zdaniem rządu to skrajnie lewicowa partia Francja Nieujarzmiona (LFI) sprawiła, że protesty zyskały na sile, i wykorzystuje młodzież w celach politycznych.

Premier Francji Sebastien Lecornu zapowiedział we wtorek, że w liceach zorganizowane zostaną konsultacje. Lekcje zostaną w tym celu zawieszone w środę, czwartek i piątek. Szef rządu podkreślił też, że nie można "pozostawić przestrzeni na tolerowanie przemocy" i niedopuszczalne jest banalizowanie przemocy wobec pracowników szkół. 

Protesty licealistów we Francji
Protesty licealistów we Francji
Źródło zdjęcia: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/PAP

W mediach pojawiają się też nagrania i zdjęcia, które nie pochodzą z obecnych protestów. Weryfikowała je redakcja Konkret24>>>

Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpFrancjaUSA
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