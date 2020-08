Na pierwszej stronie protesty na Białorusi, dziennik się nie ukazał

Protesty w Mińsku głównym tematem

Gazeta szuka teraz innego zakładu, który byłby w stanie szybko wydrukować 21-22 tys. egzemplarzy dziennika. Jak zaznaczyła redakcja, przez poprzednie dwa tygodnie gazeta wychodziła bez przeszkód, mimo późnej pory przekazywania numeru do druku.

Protest w telewizji

Prawie 300 pracowników telewizji podpisało apel z powyższymi postulatami. Wśród nich prawie nie było jednak dziennikarzy newsowych i politycznych - powiedziała Ksenia, pracowniczka telewizji, zwolenniczka strajku. Wielu strajkujących to operatorzy.

Drzwi do telewizji były zamknięte na klucz, a ochroniarze wpuszczali do środka tylko pracowników. W holu naprzeciw wejścia ustawił się – co można było zobaczyć przez szybę – szpaler funkcjonariuszy OMON-u z tarczami.