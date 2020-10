"W niedzielę w Mińsku będzie zaprowadzony porządek". Łukaszenka grozi i ściąga ludzi

Alaksandr Łukaszenka przed kolejnym weekendem protestów na Białorusi przestrzegł, że w niedzielę, gdy w Mińsku dochodzi do największych zgromadzeń, w stolicy "zaprowadzony zostanie porządek". Według doniesień niezależnych mediów, na ten dzień planowana jest także demonstracja zwolenników władzy. Tymczasem w Grodnie zatrzymano wieloletniego działacza Związku Polaków na Białorusi i muzyka rockowego Igora Bancera.

We wtorek, mianując nowych rektorów trzech uczelni, Alaksandr Łukaszenka zagroził, że "w niedzielę w Mińsku będzie zaprowadzony porządek". To właśnie w niedzielę, od sierpniowych, nieuznawanych przez opozycję wyborów, dochodzi do największych wystąpień przeciwko władzy. Na niektórych marszach udział wzięło nawet kilkaset tysięcy ludzi.