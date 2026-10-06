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Świat

Prezydent Ukrainy o planach Moskwy. Zwrócił się do sojuszników

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Wołodymyr Zełenski
Rosyjski atak na Kijów, trafiony most na Dnieprze. Relacja Ołeha Biłeckiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: x.com/ZelenskyyUa
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Najnowsze dane wywiadowcze wskazują, że Rosja przygotowuje zmasowany atak na Ukrainę - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski we wtorek. Poinformował o przygotowaniach do obrony, ale przyznał, że wiele zależy od tego, jaką broń będą w stanie dostarczyć partnerzy Kijowa. Ukraiński przywódca ujawnił także szczegóły o incydencie na Morzu Czarnym.

Kijów w ostatnich tygodniach jest celem ataków rosyjskich, dokonywanych głównie z zastosowaniem ciężkich odrzutowych dronów uderzeniowych. Rosja ostrzegła dyplomatów przed przebywaniem w stolicy Ukrainy. 

Zełenski przekazał we wtorek informacje dotyczące planów Moskwy, po spotkaniu z przedstawicielami rządu i wojskowymi. 

Ujawnił, że na naradzie wysłuchał raportów o rozmieszczeniu środków obrony powietrznej i organizacji linii osłony wyznaczonych kluczowych obiektów. "Zapewniamy niezbędną amunicję do F-16, środki przechwytywania i pociski przeciwrakietowe. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy środków do zwalczania pocisków balistycznych, a ich dostawy zależą wyłącznie od partnerów. Pracujemy z nimi nad tym każdego dnia" - zaznaczył. 

Zełenski o planach Moskwy: wiele zależy od naszych partnerów

Zełenski oświadczył, że najnowsze dane wywiadowcze wskazują, iż Rosja przygotowuje "zmasowany atak" na Ukrainę.

Wieczorem Zełenski opublikował kolejne oświadczenie. Powtórzył w nim słowa o planach Kremla. - Ukraińskie służby i nasze siły powietrzne są gotowe do reagowania w zakresie, na jaki pozwalają nam dostępne środki obronne - powiedział na nagraniu, opublikowanym na Telegramie.

- Wiele zależy od naszych partnerów, od każdego przywódcy i każdego kraju na świecie, który dysponuje zdolnościami obronnymi, których potrzebujemy i może nam je zapewnić - powiedział. - Niezwykle ważne jest, aby istniała wola polityczna, by to uczynić, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w Europie i wśród naszych pozostałych partnerów - podkreślił ukraiński przywódca. 

Przed "bardzo wymagającymi tygodniami i miesiącami" w związku z "coraz bardziej agresywną postawą" Rosji wobec Ukrainy ostrzegał ostatnio premier Donald Tusk. 

Zełenski o incydencie na Morzu Czarnym: to był atak rosyjski

Prezydent Ukrainy w jednym z wtorkowych wpisów na X nawiązał do incydentu na Morzu Czarnym. W bułgarskiej strefie ekonomicznej drony zaatakowały dwa statki handlowe. Jeden z nich zatonął. "Siły Obronne Ukrainy nie prowadziły żadnych operacji w tym rejonie morza, a ta najnowsza tragedia z udziałem jednostek cywilnych jest kolejnym elementem rosyjskich działań mających na celu całkowite uniemożliwienie żeglugi na zachodnim Morzu Czarnym" - oświadczył Zełenski. 

Prezydent Ukrainy przekazał, że incydent był weryfikowany ze stroną bułgarską. "Ustalono, że był to połączony atak rosyjski z użyciem dronów morskich i powietrznych" - poinformował. 

Podobne zdarzenie miało miejsce w poniedziałek. Trafiony przez dron został przebywający na wodach międzynarodowych turecki statek handlowy przewożący kukurydzę.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Wołodymyr ZełenskiUkrainaWojna w UkrainieRosja
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