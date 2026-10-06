Świat Prezydent Ukrainy o planach Moskwy. Zwrócił się do sojuszników Oprac. Aleksandra Sapeta |

Rosyjski atak na Kijów, trafiony most na Dnieprze. Relacja Ołeha Biłeckiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/ZelenskyyUa

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Kijów w ostatnich tygodniach jest celem ataków rosyjskich, dokonywanych głównie z zastosowaniem ciężkich odrzutowych dronów uderzeniowych. Rosja ostrzegła dyplomatów przed przebywaniem w stolicy Ukrainy.

Zełenski przekazał we wtorek informacje dotyczące planów Moskwy, po spotkaniu z przedstawicielami rządu i wojskowymi.

Ujawnił, że na naradzie wysłuchał raportów o rozmieszczeniu środków obrony powietrznej i organizacji linii osłony wyznaczonych kluczowych obiektów. "Zapewniamy niezbędną amunicję do F-16, środki przechwytywania i pociski przeciwrakietowe. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy środków do zwalczania pocisków balistycznych, a ich dostawy zależą wyłącznie od partnerów. Pracujemy z nimi nad tym każdego dnia" - zaznaczył.

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Zełenski o planach Moskwy: wiele zależy od naszych partnerów

Zełenski oświadczył, że najnowsze dane wywiadowcze wskazują, iż Rosja przygotowuje "zmasowany atak" na Ukrainę.

I held a coordination call with government officials, the military, and all key services. First, the Minister of Defense and the Commander of the Air Force reported on the deployment of air defense assets and the establishment of defense lines to protect designated key… pic.twitter.com/xjOrDC8QGP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2026 Rozwiń

Wieczorem Zełenski opublikował kolejne oświadczenie. Powtórzył w nim słowa o planach Kremla. - Ukraińskie służby i nasze siły powietrzne są gotowe do reagowania w zakresie, na jaki pozwalają nam dostępne środki obronne - powiedział na nagraniu, opublikowanym na Telegramie.

- Wiele zależy od naszych partnerów, od każdego przywódcy i każdego kraju na świecie, który dysponuje zdolnościami obronnymi, których potrzebujemy i może nam je zapewnić - powiedział. - Niezwykle ważne jest, aby istniała wola polityczna, by to uczynić, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w Europie i wśród naszych pozostałych partnerów - podkreślił ukraiński przywódca.

Przed "bardzo wymagającymi tygodniami i miesiącami" w związku z "coraz bardziej agresywną postawą" Rosji wobec Ukrainy ostrzegał ostatnio premier Donald Tusk.

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Zełenski o incydencie na Morzu Czarnym: to był atak rosyjski

Prezydent Ukrainy w jednym z wtorkowych wpisów na X nawiązał do incydentu na Morzu Czarnym. W bułgarskiej strefie ekonomicznej drony zaatakowały dwa statki handlowe. Jeden z nich zatonął. "Siły Obronne Ukrainy nie prowadziły żadnych operacji w tym rejonie morza, a ta najnowsza tragedia z udziałem jednostek cywilnych jest kolejnym elementem rosyjskich działań mających na celu całkowite uniemożliwienie żeglugi na zachodnim Morzu Czarnym" - oświadczył Zełenski.

Prezydent Ukrainy przekazał, że incydent był weryfikowany ze stroną bułgarską. "Ustalono, że był to połączony atak rosyjski z użyciem dronów morskich i powietrznych" - poinformował.

Our intelligence and special services are now working to establish all available information about yet another attack in the Black Sea targeting civilian vessels. Two civilian vessels were attacked in Bulgarian waters last night. One sank, while the other sustained significant… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2026 Rozwiń

Podobne zdarzenie miało miejsce w poniedziałek. Trafiony przez dron został przebywający na wodach międzynarodowych turecki statek handlowy przewożący kukurydzę.