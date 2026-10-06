Prezydent Ukrainy o planach Moskwy. Zwrócił się do sojuszników
Kijów w ostatnich tygodniach jest celem ataków rosyjskich, dokonywanych głównie z zastosowaniem ciężkich odrzutowych dronów uderzeniowych. Rosja ostrzegła dyplomatów przed przebywaniem w stolicy Ukrainy.
Zełenski przekazał we wtorek informacje dotyczące planów Moskwy, po spotkaniu z przedstawicielami rządu i wojskowymi.
Ujawnił, że na naradzie wysłuchał raportów o rozmieszczeniu środków obrony powietrznej i organizacji linii osłony wyznaczonych kluczowych obiektów. "Zapewniamy niezbędną amunicję do F-16, środki przechwytywania i pociski przeciwrakietowe. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy środków do zwalczania pocisków balistycznych, a ich dostawy zależą wyłącznie od partnerów. Pracujemy z nimi nad tym każdego dnia" - zaznaczył.
Zełenski o planach Moskwy: wiele zależy od naszych partnerów
Zełenski oświadczył, że najnowsze dane wywiadowcze wskazują, iż Rosja przygotowuje "zmasowany atak" na Ukrainę.
Wieczorem Zełenski opublikował kolejne oświadczenie. Powtórzył w nim słowa o planach Kremla. - Ukraińskie służby i nasze siły powietrzne są gotowe do reagowania w zakresie, na jaki pozwalają nam dostępne środki obronne - powiedział na nagraniu, opublikowanym na Telegramie.
- Wiele zależy od naszych partnerów, od każdego przywódcy i każdego kraju na świecie, który dysponuje zdolnościami obronnymi, których potrzebujemy i może nam je zapewnić - powiedział. - Niezwykle ważne jest, aby istniała wola polityczna, by to uczynić, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w Europie i wśród naszych pozostałych partnerów - podkreślił ukraiński przywódca.
Przed "bardzo wymagającymi tygodniami i miesiącami" w związku z "coraz bardziej agresywną postawą" Rosji wobec Ukrainy ostrzegał ostatnio premier Donald Tusk.
Zełenski o incydencie na Morzu Czarnym: to był atak rosyjski
Prezydent Ukrainy w jednym z wtorkowych wpisów na X nawiązał do incydentu na Morzu Czarnym. W bułgarskiej strefie ekonomicznej drony zaatakowały dwa statki handlowe. Jeden z nich zatonął. "Siły Obronne Ukrainy nie prowadziły żadnych operacji w tym rejonie morza, a ta najnowsza tragedia z udziałem jednostek cywilnych jest kolejnym elementem rosyjskich działań mających na celu całkowite uniemożliwienie żeglugi na zachodnim Morzu Czarnym" - oświadczył Zełenski.
Prezydent Ukrainy przekazał, że incydent był weryfikowany ze stroną bułgarską. "Ustalono, że był to połączony atak rosyjski z użyciem dronów morskich i powietrznych" - poinformował.
Podobne zdarzenie miało miejsce w poniedziałek. Trafiony przez dron został przebywający na wodach międzynarodowych turecki statek handlowy przewożący kukurydzę.