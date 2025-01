Premier Wielkiej Brytanii pojechał do Kijowa, chce podpisać z Zełenskim traktat

Ambicja Putina oderwania Ukrainy od jej najbliższych sojuszników okazała się strategiczną porażką - przekazał w oświadczeniu premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, który przybył w czwartek do Kijowa, gdzie ma rozmawiać z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Według komunikatu brytyjskiego, rządu Starmer i Zełenski podpiszą w Kijowie traktat o "stuletnim partnerstwie", obejmujący takie sfery jak obronność, nauka, energia i handel.

To pierwsza podróż Starmera do Ukrainy od czasu objęcia urzędu w lipcu ubiegłego roku. Polityk odwiedził Kijów w 2023 roku, gdy był liderem opozycji i jako szef rządu dwukrotnie odbył rozmowy z Zełenskim przy Downing Street 10.

Wizyta premiera Wielkiej Brytanii następuje dwa dni po podróży niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa do Kijowa, aby wysłać wyraźny sygnał europejskiego wsparcia dla Ukrainy przed inauguracją prezydentury Trumpa, który nalegał na szybkie rozmowy w celu zakończenia wojny z Rosją.

Premier zaznaczył, że teraz relacje Wielkiej Brytanii i Ukrainy "są lepsze niż kiedykolwiek wcześniej, a to partnerstwo podniesie tę przyjaźń do nowego poziomu". - Ambicja Putina oderwania Ukrainy od jej najbliższych sojuszników okazała się strategiczną porażką - podkreślił w oświadczeniu.

"Pokój przez siłę. Jestem w Kijowie z prostym przesłaniem do narodu ukraińskiego: Nasze stuletnie partnerstwo to obietnica, że ​​jesteśmy z wami, nie tylko dziś lub jutro, ale przez sto lat - długo po zakończeniu tej wojny, gdy Ukraina znów będzie wolna i rozkwitnie" - napisał premier Wielkiej Brytanii z Kijowa.

Co znajdzie się w traktacie

Według oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej rządu brytyjskiego trzy najważniejsze punkty dwustronnego traktatu to: ustanowienie nowego formatu, który ma wzmocnić bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim, Morzu Azowskim i Morzu Czarnym. Londyn zobowiąże się do dzielenia się z Kijowem doświadczeniami w różnych dziedzinach, aby wspólnie rozwijać projekty dotyczące m.in. dronów i ochrony zdrowia. Brytyjczycy wprowadzą również nową wersję programu (Grain Verification Scheme) pozwalającego śledzić ukradzione zboże z terenów Ukrainy zajętych przez Rosję.

W oświadczeniu podkreślono także aspekt zapewnienia bezpieczeństwa Kijowa. "Stuletnie Partnerstwo stanowi ważny krok w kierunku wspierania długoterminowego bezpieczeństwa Ukrainy, ma zagwarantować, że nigdy więcej nie będzie ona narażona na okrucieństwo zadane jej przez Rosję oraz zobowiązać się do solidarnego wspierania suwerennej Ukrainy przez następne stulecie" - czytamy w komunikacie.

Traktat i deklaracja polityczna zostaną w najbliższych tygodniach przedłożone do brytyjskiego parlamentu.

Wsparcie dla Kijowa

Do tej pory przekazano łącznie 12,8 miliarda funtów, w tym 7,8 miliarda w formie pomocy wojskowej oraz zobowiązano się do przekazywania dodatkowego sprzętu wojskowego i wsparcia dla szpitali i infrastruktury energetycznej o wartości trzech miliardów funtów, "tak długo jak to będzie potrzebne".