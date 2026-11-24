Świat Peter Magyar złoży wizytę na Zakarpaciu. Skrytykował Viktora Orbana Oprac. Adam Styczek |

Peter Magyar po wyborze na premiera Węgier Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: JAKUB GAVLAK/PAP/EPA

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- Żaden węgierski premier nie odwiedził Ukrainy ani Zakarpacia od wybuchu wojny, ale wkrótce się to zmieni - zapowiedział w poniedziałek w węgierskim parlamencie premier Peter Magyar, dodając, że osobiście przekaże Węgrom na Zakarpaciu "przesłanie wsparcia ze strony ojczyzny".

Węgierski premier nie sprecyzował, kiedy dokładnie uda się na Ukrainę, ani nie wspomniał, czy podczas wizyty spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Premier Węgier Peter Magyar Źródło zdjęcia: JAKUB GAVLAK/PAP/EPA

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha zapowiedział 16 listopada, że przywódcy spotkają się jeszcze w tym miesiącu.

Magyar: Orban nie miał czasu na wizytę na Zakarpaciu

Magyar zaznaczył w swoim przemówieniu, że "dla mieszkańców Węgier życie, bezpieczeństwo i przetrwanie Węgrów żyjących na Zakarpaciu nigdy nie będą jedynie kwestią polityki zagranicznej". Premier wyraził przy tym współczucie dla wszystkich mieszkańców Ukrainy, którzy "toczą nadludzką walkę o przetrwanie". Podkreślił jednoznacznie, że "to Rosja jest agresorem, a Ukraina ofiarą tej agresji".

Większość Węgrów, a także sam rząd, "stoi po stronie naszych węgierskich rodaków na Zakarpaciu" - powiedział szef węgierskiego rządu. - Wspieramy również naród ukraiński, który padł ofiarą ataku, nawet jeśli komuś w Moskwie się to nie podoba - dodał Magyar.

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Premier skrytykował również poprzednie władze i Viktora Orbana za politykę wobec wojny Rosji z Ukrainą. Ocenił, że były rząd próbował wmówić Węgrom, iż współczucie jest słabością, a milczenie - "polityką pokoju".

- To, że od początku wojny Orban nie miał czasu na złożenie wizyty na Zakarpaciu, to grzech - powiedział Magyar. On sam odwiedził Ukrainę - Zakarpacie oraz Kijów - latem 2024 roku, będąc jeszcze posłem do Parlamentu Europejskiego. Wraz z członkami swojej partii, Tiszy, przekazał wówczas dary dla szpitala dziecięcego, który został trafiony rosyjskim pociskiem.

Węgry sprzeciwiają się propozycji budżetu Unii Europejskiej

Magyar powtórzył również swoje stanowisko, że negocjacje dotyczące budżetu Unii Europejskiej oraz rozmowy na temat unijnego wsparcia finansowego dla Ukrainy powinny być traktowane oddzielnie.

- Istnieją siły polityczne, które chciałyby, aby przedmiotem negocjacji stał się związek między kolejnym siedmioletnim budżetem Unii Europejskiej a finansowaniem Ukrainy. Stanowisko węgierskiego rządu jest jasne: obie te kwestie należy rozpatrywać oddzielnie - powiedział Magyar.

Premierzy Węgier i Polski Peter Magyar i Donald Tusk oraz kanclerz Austrii Christian Stocker w Zamku Bratysławskim Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP/EPA

Premier przekazał, że podczas spotkania w Bratysławie, omówi kwestię kolejnego budżetu UE ze swoimi odpowiednikami z Czech, Polski i Słowacji.

Magyar dodał również, że Węgry nie mogą zaakceptować najnowszej propozycji dotyczącej przyszłego budżetu UE, przedstawionej w sobotę przez przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costę. Costa zaproponował obniżenie całego budżetu UE na lata 2028-2034 o 10 proc. względem pierwotnych planów KE, w tym zmniejszenie o 2,4 proc. środków na politykę spójności.

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