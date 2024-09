TSUE opisując sprawę w komunikacie wskazał, że po śmierci elektryka wskutek porażenia prądem, do którego doszło podczas wykonywania przez niego pracy, wszczęto postępowanie administracyjne przeciwko jego pracodawcy. "Równocześnie wszczęto postępowanie karne przeciwko nadzorującemu wykonywane prace, któremu zarzucono niedbalstwo i nieumyślne spowodowanie śmierci. Bliscy pracownika, który zmarł w wyniku zdarzenia, przystąpili do postępowania karnego" - dodał.

Jak zaznaczył TSUE, "na mocy ustawodawstwa krajowego, zgodnie z wykładnią przyjętą przez rumuński trybunał konstytucyjny, to orzeczenie administracyjne uniemożliwia sądowi karnemu ponowne rozpatrzenie, czy zdarzenie to było wypadkiem przy pracy".

TSUE: wykonywanie praw nadanych przez UE nie może być utrudnione

"Prawo Unii ma na celu ochronę bezpieczeństwa pracowników i zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy. Określenie procedur pociągnięcia do odpowiedzialności pracodawcy w przypadku uchybienia temu obowiązkowi należy do kompetencji krajowych. Jednak procedury te nie mogą utrudniać wykonywania praw przyznanych przez prawo Unii" - wskazał Trybunał.

Przypomniał, że "w postępowaniach sądowych prawo do skutecznego środka prawnego obejmuje prawo do bycia wysłuchanym". "Jeżeli sąd wydaje orzeczenie w przedmiocie odpowiedzialności cywilnej bez umożliwienia zainteresowanym stronom, by przedstawiły swoje argumenty, prawo to zostaje naruszone" - podkreślił TSUE.