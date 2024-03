100 tys. zł w torbie na przystanku

Służby wykluczyły, by pieniądze zostawione w torbie pochodziły z działalności przestępczej. Funkcjonariusze miejskiej policji z pomocą policji zidentyfikowali właściciela torby. Jak się okazało, był to mężczyzna, który wcześniej był widziany na przystanku z trzema torbami. W rozmowie ze służbami stwierdził on, że "poczuł się źle", po czym został przewieziony karetką do szpitala - nie zabrał jednak jednej z toreb. Praska policja miejska zaznaczyła w komunikacie, że torba i wszystkie znalezione w niej przedmioty wróciły do właściciela.