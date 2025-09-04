Prokurator o "wojskowej okupacji" stolicy. Jest pozew przeciw Trumpowi

Gwardia Narodowa przy Pomniku Waszyngtona Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według "Washington Post" pozew jest próbą zmuszenia administracji Donalda Trumpa do wycofania Gwardii Narodowej z miasta i uniemożliwienia podejmowania podobnych działań w przyszłości. Zdaniem prokuratora generalnego Dystryktu Kolumbii (DC), Briana Schwalba decyzja amerykańskiego prezydenta o obecności gwardzistów w stolicy, to nielegalna "wojskowa okupacja", która przekształciła żołnierzy w lokalną policję.

To już drugi pozew złożony przez prokuratora przeciwko Trumpowi po tym, gdy prezydent 11 sierpnia ogłosił przejęcie kontroli nad waszyngtońską policją i wysłanie Gwardii Narodowej na ulice, argumentując to walką z przestępczością.

Schwalb: uzbrojeni żołnierze nie powinni pilnować obywateli

Schwalb skomentował swój czwartkowy pozew w kilku wpisach w mediach społecznościowych. "Żadne miasto w Ameryce nie powinno podlegać przymusowej okupacji wojskowej" - apelował prokurator na platformie X. W jego ocenie rozmieszczenie Gwardii Narodowej "podważa bezpieczeństwo publiczne".

"Uzbrojeni żołnierze nie powinni pilnować amerykańskich obywateli na amerykańskiej ziemi" - podkreślił prokurator i przekonywał, że jednostki Gwardii Narodowej "sieją zamieszanie, strach, podważają zaufanie, podsycają napięcia i szkodzą relacjom między policją a społecznością".

Przypomniał, że gwardziści podczas patroli miasta noszą przy sobie broń palną.

"To również szkodzi gospodarce DC - uderzając ważne branże, takie jak restauracje, hotele i turystyka. I co najważniejsze, narusza to suwerenną władzę DC i prawo do samostanowienia zgodnie z ustawą o samorządzie" - twiedzi Schwalb.

NEW: We are suing to block the unlawful deployment of National Guard troops to DC.



Armed soldiers should not be policing American citizens on American soil.



The forced military occupation of the District of Columbia violates our local autonomy and basic freedoms. It must end. — AG Brian Schwalb (@DCAttorneyGen) September 4, 2025 Rozwiń Prokurator Generalny Dystryktu Kolumbii składa pozew przeciwko Trumpowi Źródło: x

Gwardia Narodowa w Waszyngtonie

Burmistrz Dystryktu Kolumbii, który nie ma statusu stanu, nie sprawuje kontroli nad waszyngtońską Gwardią Narodową. Dowodzi nią prezydent. Zdaniem Schwalba prezydent przekroczył swoje uprawnienia, a żołnierze są wykorzystywani w nielegalny sposób w celach egzekwowania prawa.

W stolicy USA stacjonuje ok. 2,3 tys. żołnierzy Gwardii Narodowej, w tym gwardziści skierowani do miasta przez gubernatorów siedmiu stanów. Żołnierze są najbardziej widoczni na National Mall w centrum miasta i na stacjach metra. Według dziennika administracja Trumpa planuje przedłużyć stacjonowanie Gwardii Narodowej w Waszyngtonie do końca roku.

Pod koniec sierpnia Trump zapowiedział, że planuje rozszerzenie walki z przestępczością o kolejne miasta: Chicago, Nowy Jork i San Francisco.

OGLĄDAJ: TVN24 HD