Prokurator o "wojskowej okupacji" stolicy. Jest pozew przeciw Trumpowi

Według "Washington Post" pozew jest próbą zmuszenia administracji Donalda Trumpa do wycofania Gwardii Narodowej z miasta i uniemożliwienia podejmowania podobnych działań w przyszłości. Zdaniem prokuratora generalnego Dystryktu Kolumbii (DC), Briana Schwalba decyzja amerykańskiego prezydenta o obecności gwardzistów w stolicy, to nielegalna "wojskowa okupacja", która przekształciła żołnierzy w lokalną policję.
To już drugi pozew złożony przez prokuratora przeciwko Trumpowi po tym, gdy prezydent 11 sierpnia ogłosił przejęcie kontroli nad waszyngtońską policją i wysłanie Gwardii Narodowej na ulice, argumentując to walką z przestępczością.
Schwalb: uzbrojeni żołnierze nie powinni pilnować obywateli
Schwalb skomentował swój czwartkowy pozew w kilku wpisach w mediach społecznościowych. "Żadne miasto w Ameryce nie powinno podlegać przymusowej okupacji wojskowej" - apelował prokurator na platformie X. W jego ocenie rozmieszczenie Gwardii Narodowej "podważa bezpieczeństwo publiczne".
"Uzbrojeni żołnierze nie powinni pilnować amerykańskich obywateli na amerykańskiej ziemi" - podkreślił prokurator i przekonywał, że jednostki Gwardii Narodowej "sieją zamieszanie, strach, podważają zaufanie, podsycają napięcia i szkodzą relacjom między policją a społecznością".
Przypomniał, że gwardziści podczas patroli miasta noszą przy sobie broń palną.
"To również szkodzi gospodarce DC - uderzając ważne branże, takie jak restauracje, hotele i turystyka. I co najważniejsze, narusza to suwerenną władzę DC i prawo do samostanowienia zgodnie z ustawą o samorządzie" - twiedzi Schwalb.
Gwardia Narodowa w Waszyngtonie
Burmistrz Dystryktu Kolumbii, który nie ma statusu stanu, nie sprawuje kontroli nad waszyngtońską Gwardią Narodową. Dowodzi nią prezydent. Zdaniem Schwalba prezydent przekroczył swoje uprawnienia, a żołnierze są wykorzystywani w nielegalny sposób w celach egzekwowania prawa.
W stolicy USA stacjonuje ok. 2,3 tys. żołnierzy Gwardii Narodowej, w tym gwardziści skierowani do miasta przez gubernatorów siedmiu stanów. Żołnierze są najbardziej widoczni na National Mall w centrum miasta i na stacjach metra. Według dziennika administracja Trumpa planuje przedłużyć stacjonowanie Gwardii Narodowej w Waszyngtonie do końca roku.
Pod koniec sierpnia Trump zapowiedział, że planuje rozszerzenie walki z przestępczością o kolejne miasta: Chicago, Nowy Jork i San Francisco.
